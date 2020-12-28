أوروبا تبدأ التلقيح.. و«الصحة العالمية» تنذر بالوباء القادم

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: بدأت معظم الدول الاوروبية رسميا حملات التطعيم ضد وباء «كورونا» أمس بعد اسبوع من إعطاء الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للقاح «فايزر-بيونتيك».

ووصلت الجرعات الأولى من اللقاح ضد الفيروس الذي تتفشي سلالة جديدة منه من بريطانيا إلى دول عدة في العالم، إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبت.

وفي فرنسا، تم إرسال 19500 جرعة إلى الصيدلية المركزية لمستشفيات باريس حيث قام الموظفون الذين يضعون أقنعة وقفازات واقية خاصة ضد البرد (يتم تخزين اللقاح في -70 درجة مئوية) بنقل الصناديق إلى ثلاجات خاصة. وأكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» الأميركية و»بيونتيك» الألمانية «يحمي 95% من الأفراد من الإصابة بالأشكال الحادة للفيروس وينقذ العديد من الأرواح». وكانت ألمانيا والمجر وسلوفاكيا الأولى في تطعيم سكانها قبل يوم من الإطلاق الرسمي للحملة.

وفي ألمانيا كان أول شخص يتلقى لقاح «فايزر-بيونتيك» هو إديث كواتسالا تبلغ من العمر 101 وهي من سكان دار لرعاية المسنين في منطقة ساكسونيا أنهالت (شرق).

وقبل الاتحاد الأوروبي، بدأت العديد من الدول الأخرى حملاتها للتلقيح ضد «كورونا» الذي أودى بحياة مليون و750 ألفا و780 شخصا على الأقل وأصاب اكثر من ثمانين مليون شخص في كل أنحاء العالم.وأعلنت دول عدة اكتشافها إصابات بفيروس «كورونا» المتحوّر على أراضيها من بينها كندا وإيطاليا والسويد وإسبانيا واليابان، بعد الإعلان هذا الأسبوع عن وجود حالات في فرنسا وألمانيا ولبنان والدنمارك ووفقا لدراسة أجرتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، فإن هذه السلالة الجديدة معدية بنسبة «50 إلى 74%» أكثر من سابقاتها، ما يثير مخاوف من ارتفاع الحالات الشديدة التي تحتاج إلى عناية مركزة في المستشفيات والوفيات في العام 2021 مقارنة بالعام 2020. وحذّر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران من أن فرنسا لا تستبعد فرض إغلاق ثالث إذا تفاقم الوضع الوبائي. وتخشى السلطات من وصول موجة ثالثة إلى البلاد خلال الأسابيع المقبلة بعد احتفالات نهاية العام.

في غضون ذلك حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس،أمس من أن جائحة فيروس «كورونا» التي ضربت العالم عام 2020 لن تكون الأخيرة، مشيراً إلى أن «هذا أمر واقع». وقال تيدروس في كلمة مسجلة نشرتها المنظمة بمناسبة «اليوم العالمي للاستعداد لمواجهة الأوبئة» انه «من الصعب التصديق بأن «كوفيد-19» كان غير معروف لنا على الإطلاق منذ عام واحد فقط. عالمنا انقلب رأساً على عقب خلال الأشهر الـ12 الماضية».

واستنكر تيدروس غيبريسوس، في رسالة فيديو، «قصر النظر الخطير» الكامن باللجوء إلى المال في حالات التفشي الوبائي، دون اتخاذ أي إجراءات استعداداً للجائحة التالية.وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية من أن الجائحة لن تكون الأزمة الوبائية الأخيرة في العالم، وإن محاولات تحسين صحة البشر «محكوم عليها بالفشل»، دون التعامل مع التغير المناخي وشؤون الحيوانات.

الى ذلك ذكرت كاترين ديبول رئيسة جهاز الشرطة الأوروبية «يوروبول» في تصريحات نشرتها صحف تابعة لمجموعة «فونكه» الإعلامية أمس عن خطر حقيقي يتمثل في محاولة مجرمين استغلال الطلب الهائل على اللقاحات، لعرض لقاحات وهمية على شبكة الإنترنت قصد بيعها.

وقالت ديبول إن المسؤولين رصدوا بالفعل علامات ملموسة على وجود احتمال تلاعب، مثل اللقاحات المزعومة المعروضة للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

