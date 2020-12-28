أطباء مصر: رائحة الموت في كل مكان

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القاهرة – الوكالات: أصبحت إعلانات الوفاة أمرا معتادا بالنسبة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هذه الأيام، فخلال خمس ساعات فقط، نعت نقابة الأطباء المصرية، السبت، ثلاثة أطباء توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتأتي أخبار الوفاة، بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابات خلال الموجة الثانية من الفيروس، والتي انعكست بشدة على مواقع التواصل، حتى يكاد لا يمر يوم إلا ويعلن شخص إصابته أو وفاة أحد أقاربه جراء المرض.

وبحسب نقابة الأطباء، فقد توفي نحو 251 طبيبا جراء فيروس كورونا فيما طرحت وتيرة انتشار المرض على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمقارنة مع الأرقام الرسمية، تساؤلات عن حقيقة أرقام الإصابات والوفيات الحقيقية، حتى أصبح الأمر مثار سخرية لدى المصريين.

وكان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، قد صرح في 14 ديسمبر، أن عدد الإصابات بـ «كورونا» التي تسجلها الصحة المصرية، لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد.

ونشر أطباء آخرون، على مدار الأيام الماضية، منشورات على مواقع التواصل، تظهر الوضع المأساوي، واستشراء المرض بشكل سريع للغاية. وكتب الطبيب محمد حسن، على صفحته على فيسبوك «كتبلكم حاليا من داخل مبني عزل جامعة المنصورة.. الوضع سيئ جدا جدا وكارثي.. خافوا على نفسكم وعلى أهاليكم والناس اللي بتحبوهم». وأضاف «الأيام الجاية ضلمة جدا.. مفيش أماكن في العزل لأي حالات جديدة والحالات متراكمة بالمئات في الطوارئ وبالآلاف في البيوت.. وريحة (رائحة) الموت في كل مكان.. حافظوا ع الناس اللي بتحبوهم»، وتابع «المرض عدو وصعب وضعف ومفيش غطاء من الدولة لأي حد (لا يوجد حماية لأي شخص)... حافظوا على نفسكم».

وقالت قناة «الحرة» في تقرير انها حاولت الوصول لمصادر بوزارة الصحة المصرية للحديث عن الأمر، لكن لم يرد مسؤول على المكالمات إلا أن أطباء أوضحوا سبب التفاوت الكبير بين الأرقام الرسمية، والواقع.

وقالت الطبيبة ووكيلة نقابة الأطباء سابقا، منى مينا، إن الأرقام الرسمية المنشورة اعتمدت على أعداد المصابين الذين تم إجراء مسحة أو فحص لهم. وأضافت مينا أن تحليلات وفحوصات فيروس كورونا التي تعرف بـ «بي سي أر»، «قليلة جدا في مصر، ودون المستوى بدولة لديها أعرق كلية طب في الشرق الأوسط وأفريقيا». وأشارت الطبيبة المصرية إلى وجود صعوبة أيضا في عمل تحليل «بي سي أر» بالنسبة للأطباء ويجب أن تكون الإصابة شديدة حتى يتم إجراء المسحة. ولفتت مينا إلى أن معدل إجراء الفحص في مصر يعتبر محدودا، إذا ما قورن مع دول عربية أخرى كالأردن، وتونس، بل دول نامية مثل الهند والبرازيل، حيث أن معدل الفحص في مصر بحسب موقع «وورلد ميتر» لا يتجاوز 9686 لكل مليون مواطن. وعن استعداد المستشفيات، تقول مينا إن هناك استغاثات صادرة من مرضى وأطباء تشير إلى زيادة الضغط على النظام الصحي بشكل يصعب معه التأقلم مع وتيرة ارتفاع المرض.

وكان الأستاذ في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، فؤاد فراج، قد شكا عبر حسابه على «فيسبوك» رفض مستشفى حكومي استقباله بعد تضاعف آثار «كورونا» لديه ولدى زوجته، مما أجبره على اللجوء لمستشفى، ولكن بسبب الكلفة الباهظة للعزل والعلاج، عاد فراج وزوجته إلى البيت لإكمال البروتوكول العلاجي. من جانبها، نفت عميدة كلية طب قصر العيني، الدكتورة هالة صلاح الدين، رفض المشفى الحكومي استقبال الأستاذ الجامعي، مضيفة بأنه «تم توجيههما لمستشفى الباطنة الملاصقة لعمل فحوصات وأنه رفض وتوجه لمستشفى ابن سينا الخاص، وأن مدير مستشفى الفرنساوي اتصل بالدكتور فؤاد فراج ولكنه رفض التجاوب وأصر على الذهاب لمستشفى ابن سينا».

