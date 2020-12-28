مستشار السيسي: هناك حالات ليست ضمن الأرقام المعلنة

عربيات ودوليات

أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الوقائية والصحية، محمد عوض تاج الدين، أن أرقام إصابات فيروس «كورونا» المستجد في مصر متصاعدة بشكل يومي. وأوضح «حينما تبدأ الأعداد تقل، وقتها نقول إننا وصلنا للذروة، فالأرقام التي يتم الإعلان عنها هي الأرقام التي يتم الإبلاغ عنها، ولكن هناك الكثير من الحالات التي تعالج في المنازل وأماكن أخرى ليست من ضمن الأرقام المعلنة».

وأشار تاج الدين إلى أن البيانات التي تُعلنها وزارة الصحة والسكان صحيحة، ولكن هناك أعدادا أكثر من ذلك لم تخضع للمسحة وهذا يحدث في كل العالم، موضحًا في الوقت ذاته أن فيروس «كورونا» يشبه ويماثل فيروس الإنفلونزا الموسمية في الأعراض. من جانب آخر قال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، في بيان «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» المستجد حتى السبت هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها و7352 حالة وفاة».

