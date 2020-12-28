إسرائيل تعتزم تطعيم ربع سكانها خلال شهر

عربيات ودوليات

القدس المحتلة – الوكالات: اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ان السلطات الصحية تسعى لتطعيم أكثر من مليوني شخص ضد «كورونا» خلال شهر، ما يعتبر رقما قياسيا غير مسبوق. وأوضح نتانياهو في بيان أنه «خلال هذا الأسبوع قلت لمسؤولي الشركات التي تزودنا باللقاحات أن هدفنا هو تطعيم 150 ألف شخص يوميا اعتبارا من الأسبوع القادم، وهذا يعتبر رقما قياسيا عالميا». وأضاف أن مختبري «فايزر» و«موديرنا» اللذين طلبت إسرائيل منهما 14 مليون جرعة من اللقاح أعربا عن استعدادهما لتوفير اللقاحات خلال الفترة الزمنية المطلوبة. وفي حال تحققت خطط السلطات الإسرائيلية، فإن 2.25 مليون شخص سيكتسبون المناعة ضد الفيروس خلال شهر أي بعد تلقي 4.5 ملايين جرعة من اللقاح على مرحلتين، وبفارق 3 أسابيع.