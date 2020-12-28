بكين تشدد قيود «كورونا» ودعوات لإعلان «الطوارئ»

عربيات ودوليات

بكين– الوكالات: شددت السلطات الصينية قيود مكافحة فيروس «كورونا» بالعاصمة بكين في ظل مخاوف من أن يؤدي السفر خلال فترة العطلات إلى قفزة بعدد الإصابات بالمدينة التي سجلت حالات عدوى محلية لليوم الرابع على التوالي امس. وترأس كاي تشي رئيس الحزب الشيوعي الحاكم في بكين اجتماعا حث على فرض حالة الطوارىء في جميع أحياء العاصمة وإغلاق المجمعات السكنية والقرى التي ترصد فيها حالات إصابة بالفيروس. وأعلن حي شونيي حيث سجلت جميع الإصابات الجديدة في الآونة الأخيرة فرض تدابير تسري عادة في حالة الحرب وإجراء فحوص لجميع سكانه وعددهم 800 ألف. وانتهى حي تشاويانغ المجاور من إجراء 234413 فحصا للسكان في ثلاث مناطق دون اكتشاف أي حالة إيجابية وقالت الحكومة إن الذين لم يتلقوا بعد نتائج فحوصهم لا يمكنهم الخروج من المنزل. وسيطرت الصين إلى حد بعيد على الجائحة لكن حالات متفرقة تعاود الظهور في مدن قليلة. وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الرسمية أن السلطات تعتزم تطعيم 50 مليونا من الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس قبل عطلة السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في 11 فبراير المقبل وتستمر أسبوعا.