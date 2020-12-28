أرسنال حسم «دربي» لندن

دوليه

عاد ارسنال الى سكة الانتصارات وخفف الضغط على مدربه الاسباني ميكل أرتيتا بحسمه الدربي اللندني امام جاره تشلسي بالفوز عليه 3-1 أول من أمس على ملعب الامارات في العاصمة في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الانكليزي.

وسجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت (34 من ركلة جزاء) والسويسري غرانيت تشاكا (44) وبوكايو ساكا (56) اهداف ارسنال، وتامي أبراهام (85) هدف تشلسي.

وهو الفوز الاول لأرسنال في مبارياته الثماني الاخيرة في الدوري وتحديدا منذ تغلبه على مضيفه مان يونايتد 1-0 في المرحلة السابعة في الاول من نوفمبر الماضي.وهو الفوز الثالث لارسنال على جاره اللندني في المباريات الـ18 الاخيرة بينهما والهزائم الثلاث جميعها بملعب الامارات (0-3 في سبتمبر 2016، و0-2 في يناير 2019).

وضمَّد ارسنال جراحه بفوزه الكبير على ضيفه تشلسي وحرمه من اللحاق بليستر سيتي الى المركز الثاني فتجمد رصيده عند 25 نقطة فتراجع الى المركز السادس.

وعلى غرار ساوثمبتون الذي سقط في فخ التعادل السلبي امام مضيفه فولهام، فشل تشلسي في استغلال تعادل ليستر سيتي وضيفه مان يونايتد 2-2 في قمة المرحلة للانقضاض على المركز الثاني، فمني بخسارته الرابعة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الاربع الأخيرة.

ودخل ارسنال وتحديدا مدربه ارتيتا المباراة تحت ضغط كبير بسبب النتائج المخيبة التي يحققها الفريق منذ مطلع الشهر الماضي في أسوأ بداية موسم للفريق منذ موسم 1974-1975، فحقق الاهم بفوز غال ومستحق على جاره ابتعد به ست نقاط عن اول المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية مرتقيا الى المركز الرابع عشر مؤقتا برصيد 17 نقطة.

وقال أرتيتا عقب المباراة «انه حقا فوزا كبيرا بالنسبة لنا»، مضيفا «نأمل أن تكون نقطة تحول وترفع مستوى الثقة في الفريق». وعلق لاعب وسط ارسنال الدولي المصري محمد النني على الفوز قائلا «نحن راضون عن الاداء والنتيجة. كنا متفائلين باننا سنعود الى سكة الانتصارات وهو ما أكدناه اليوم من خلال الفوز على فريق كبير من قيمة تشلسي».

وأضاف «ارسنال فريق كبير ولا يستحق ان يكون في هذا المركز، كنا مستائين جدا من النتائج المخيبة والسلسلة السيئة في الدوري، لكننا لم نفقد الأمل وكنا واثقين من العودة التي سنحاول البناء عليها في المباريات المقبلة». وقال مدرب تشلسي فرانك لامبارد «لم تكن عودتنا (في الشوط الثاني) جيدة بما فيه الكفاية. يتعين على اللاعبين تحمل المسؤولية».

وارتقى ايفرتون للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفوزه الهزيل على مضيفه شيفيلد يونايتد 1-0، فيما فاز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل 2-0. وسجل الايسلندي غولفي سيغورسون (80) هدف ايفرتون الوحيد.

ورفع ايفرتون رصيده الى 29 نقطة، فيما واصل شيفيلد تقهقره في المركز الأخير بنقطتين.

واصبح شيفيلد يونايتد ثالث فريق في تاريخ الدرجة العليا في الكرة الانكليزية (الدرجة الممتازة حاليا والأولى سابقا) لا يتمكن من الفوز باي مباراة حتى هذا الوقت من السنة (البوكسينغ داي) بـ13 خسارة وتعادلين، بعد بيرنلي موسم 1889-1890 وبولتون 1902-1903.

وسجل ايفرتون هدف الانتصار بعد دربكة داخل منطقة الجزاء مرر على اثرها الفرنسي عبدولاي دوكوري الكرة الى سيغورسون فسددها أرضية بيمناه على يمين الحارس (80).

وفي المباراة الثانية صعد سيتي للمركز الخامس برصيد 26 نقطة بفوزه على ضيفه نيوكاسل بهدفين سجلهما الألماني ايلكاي غوندوغان (14) وفيران توريس (55).

وعلى الرغم من افتقاد الـ«سيتيزينز» للاعبيه البرازيلي غابريال جيزوس وكايل ووكر المصابين بفيروس كورونا المستجد، الا أنه كان الطرف الأفضل على مدى الدقائق التسعين، اما خصم يتخبط بنتائجه السيئة في الفترة الماضية، كان اخرها خروجه من الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية الانكليزية المحترفة على يد برينتفورد من الدرجة الثانية 0-1.

وتجمّد رصيد الـ«ماغبايز» عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

