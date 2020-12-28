أنشيلوتي: طموحنا التأهل لأوروبا

دوليه

أبدى كارلو أنشيلوتي، مدرب ايفرتون، سعادته بأداء فريقه الدفاعي رغم الافتقار للشراسة الهجومية، وذلك بعد التقدم الى المركز الثاني، بفوزه 1-0 على شيفيلد يونايتد، أول من امس ضمن الجولة الـ15 في البريميرليغ. وأكد أنشيلوتي أنه يستمتع بوقته في غوديسون بارك، حيث أبلغ المدرب الايطالي هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «لم نلعب بشكل مميز عند الاستحواذ على الكرة لكننا تحلينا بالقوة في الدفاع وكنا نلعب بتركيز». وأضاف «النقاط الثلاث مهمة جدا لنا. لدينا مشاعر ايجابية، لأنه كانت لدينا مشكلات بسبب غياب العديد من اللاعبين، لكن هذا الفريق يملك روحا عالية وهذا أمر رائع. أنا سعيد حقا بتدريب هؤلاء اللاعبين». وتابع «أنا سعيد حقا لأني وجدت النادي المناسب، وهو نادٍ لطيف وعائلي. أقيم في منطقة جميلة، لذا يمكن القول بعد عام واحد (في المنصب) اني محظوظ». واستمر «يبقى الطموح والهدف كما هو هذا الموسم وهو احتلال مركز مؤهل لأوروبا». وافتقد ايفرتون، الذي توج بلقب الدوري لآخر مرة في 1987، العديد من لاعبيه «المهمين» مثل جيمس رودريغيز ولوكا ديني وآلان، لكن أنشيلوتي لا يرى سببا لتدعيم التشكيلة خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقال أنشيلوتي «مع عودة هؤلاء اللاعبين، سيكون بوسعنا أن نقضي موسما جيدا ولا يجب أن نفكر في انتقالات يناير المقبل». في المقابل، طلب كريس وايلدر، مدرب شيفيلد يونايتد من لاعبيه، اثبات جدارتهم باللعب في الدوري الانكليزي الممتاز، حيث تقلصت آماله مبكرا في الهروب من الهبوط. ويتذيل شيفيلد الترتيب برصيد نقطتين فقط من 15 مباراة، وبفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان، ليصبح في طي النسيان ما حققه الموسم الماضي، عندما احتل المركز التاسع.

