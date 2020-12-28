ميسي يمتدح غوارديولا

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أشاد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بمدربه السابق بيب غوارديولا الذي عمل تحت قيادته في النادي الكتالوني ما بين 2008 و2012 ووصفه بأنه متميز في مجال التدريب. ويتوقع أن تعزز هذه التصريحات التكهنات التي تحدثت عن امكانية انضمام ميسي الى فريق غوارديولا الحالي مانشستر سيتي في الموسم المقبل. وكان ميسي أحد أهم أعمدة تشكيلة برشلونة تحت قيادة غوارديولا والتي حصدت 14 لقبا كبيرا خلال هذه الفترة وتحدثت تقارير عن امكانية انتقال ميسي الى سيتي بعد تمديد عقد المدرب الاسباني مع النادي الانكليزي حتى نهاية موسم 2022-2023. وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي وقد سبق وحاول الرحيل قبل بداية هذا الموسم لكنه قرر الانتظار حتى نهاية التعاقد. ونقلت قناة تلفزيونية اسبانية عن ميسي قوله «بيب صاحب أسلوب متميز» في التدريب. وأضاف اللاعب الأرجنتيني المخضرم «انه يقدم لك الصورة واضحة.. صورة تتضمن كيفية الاعداد للمباريات دفاعيا وهجوميا ويقدم لك صورة دقيقة للمباراة مقدما ويشرح لك كيف تهاجم وتحقق الفوز». وأردف ميسي قائلا «حالفني الحظ بالعمل تحت قيادته وتحت قيادة لويس انريكي لأنهما أفضل مدربين وساعداني في التطور بدنيا وذهنيا كما تعلمت منهما الحنكة الفنية». وقال غوارديولا في الشهر الماضي انه كمشجع لبرشلونة يتمنى أن يستمر ميسي في صفوف النادي الكاتالوني حتى نهاية مسيرته كلاعب.

