كليفلاند هزم ديترويت

دوليه

قاد كولين سيكستون فريقه كليفلاند كافالييرز أول من امس للفوز على ديترويت بيستونز 128-119 بتسجيله 32 نقطة بعد التمديد مرتين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وشهدت المباراة تقلبا في النتيجة بين الفريقين ليحسمها بطل عام 2016 لصالحه مستفيدا من تألق سيكستون ومعه أندريه دروموند (23 نقطة و5 تمريرات حاسمة و15 متابعة)، والمقدوني الشمالي سيدي عثمان (22 نقطة)، وداريوس غارلاند (21 نقطة و12 تمريرة حاسمة و5 متابعات). وتعادل الفريقان في الربع الأول 26-26 ثم تقدم كافالييرز بواقع 59-53 قبل الدخول الى الاستراحة، لكن البيستونز عادوا في الربع الثالث وتقدموا 86-81، ثم عاد الضيوف واستعادوا زمام الأمور وأنهوا الربع الرابع متفوقين 20-15 ليفرضوا التعادل 101-101. وقال مدرب كافالييرز دجاي بي بيكرستاف «عدة مرات كنا على وشك خسارة المعركة، ولكن كان اللاعبون متحدين كرجل واحد، قررنا أن ذلك لن يحدث». وتواصلت الندية في الشوط الاضافي الأول لينتهي بالتعادل 11-11، لينجح بعد ذلك كافالييرز بحسم نتيجة الشوط الاضافي الثاني 16-7 وبالتالي المباراة بفارق 9 نقاط 128-117.

ومنح سي دجاي ماكولوم فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز فوزه الأول في الموسم الجديد بالتغلب على هيوستن روكتس 128-126 بعد التمديد، بتسجيله ثلاثية قبل 6.9 ثوان من نهاية الوقت الاضافي بعدما كانت النتيجة تشير الى تأخره بفارق نقطة.

ولم تنفع النقاط التسع التي سجلها مايلز بريدجز في الثواني الـ 25 الأخيرة من ثلاث ثلاثيات بحسم المباراة لتشارلوت هورنتس بعد الوصول إلى التعادل 107-107 لأن الكلمة العليا كانت للكندي الذي نفذ رمية ناجحة منحت فريقه التقدم بنقطتين والفوز بالمباراة 109-107. ولم تكن الـ«تريبل دوبل» التي حققها راسل ويستبروك (15 نقطة، 12 تمريرة حاسمة و15 متابعة) و39 نقطة لبرادلي بيال كافية لمنع واشنطن ويزاردز من السقوط أمام أورلاندو ماجيك 120-130.وسجل العملاق جويل ايمبيد 27 نقطة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على نيويورك نيكس 109-89. ونجح تراي يونغ البالغ من العمر 22 عاما بتسجيل 24 نقطة من مجموع نقاطه الـ36 في النصف الثاني من المباراة ليحسم الفوز لصالح فريقه أتلانتا هوكس على ممفيس غريزليز 122-112. وفي بقية المباريات تغلب سان انتونيو سبيرز على تورونتو رابتورز 119-114، وساكرامنتو كينغز على فينيكس صنز 106-103، وخسر يوتا جاز أمام مينيسوتا تمبروولفز 111-116، وشيكاغو بولز أمام انديانا بايسرز 106-125.

