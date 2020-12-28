5 ملايين يورو لإتمام إقالة توخيل

دوليه

تعيش ادارة باريس سان جرمان الفرنسي موقفا صعبا لتمرير قرار اقالة توماس توخيل المدير الفني للفريق. وأشارت صحيفة «ليكيب» في تقرير لها الى أن النادي الباريسي سيكون ملزما بدفع تعويض مالي لتوخيل لن يقل عن 5 ملايين يورو، وقد يصل الى 7 ملايين يورو قبل فسخ التعاقد. وأضافت أن ملف اقالة توخيل حاليا في قبضة المحامين، وقد تستغرق القضية بعض الوقت، خاصة أن المدرب الألماني لا ينوي تقديم هدايا للادارة الباريسية بل يتمسك بكل بنود التعاقد الممتد حتى يونيو 2021 وخاصة بنود المكافآت الاضافية. ولفتت الى أن مسؤولي «بي اس جي» بصدد التفكير في تقسيط المبالغ المالية لتجنب الدخول في دعاوى قضائية. وكشفت أن توخيل يتقاضى راتبا شهريا قيمته 625 ألف يورو بخلاف المكافآت المالية، مما قد يرفع سقف العجز المالي للنادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري الى 200 مليون يورو في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، وانسحاب شبكة «ميديا برو» من بث مباريات الدوري الفرنسي.