ريال يتجه لتجديد عقد مودريتش

دوليه

قالت تقارير صحافية أول من أمس إن ريال مدريد توصل لاتفاق مع الكرواتي لوكا مودريتش لتجديد تعاقده مع النادي. ويرتبط مودريتش بعقد مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، والتقارير أفادت بتجديد عقده لعام اضافي حتى 30 يونيو 2022. وقال فالدو ليميتش وكيل أعمال مودريتش: «نعم حدثت مفاوضات مع ادارة ريال مدريد حول تمديد العقد في الساعات الماضية». وأضاف: «بالفعل توصلنا لاتفاق على التجديد لعام آخر، لكننا لم نوقع على أي شيء بشكل رسمي، في انتظار حسم بعض التفاصيل الصغيرة». يُذكر أن مودريتش قد انضم لصفوف ريال مدريد من توتنهام الانكليزي عام 2012، وساهم في تتويج النادي بـ4 ألقاب دوري أبطال أوروبا ولقبين في الليغا بخلاف ألقاب أخرى، كما نجح في التتويج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم. وتلقى النجم الكرواتي صاحب الـ35 عاما عدة عروض للرحيل في الأشهر الماضية من الدوري الأميركي والقطري، لكنه أكد في العديد من المناسبات على رغبته في البقاء مع ريال مدريد والاعتزال بقميص النادي.