ترتيب منطقي.. وبرقان الخاسر الأكبر

دوليه

أسدل الستار أول من أمس على دوري التصنيف بإقامة الجولة الأخيرة التي شهدت 7 لقاءات أسفرت عن فوز الفحيحيل على الساحل 2-0، وبرقان على الكويت 2-1، والسالمية على التضامن 9-1، وكاظمة على اليرموك 3-1، والشباب على الجهراء 2-1، والنصر على العربي 3-0، بينما تعادل خيطان مع القادسية 1-1. وبتلك النتائج بقي الفحيحيل وخيطان مع العشرة الكبار بعد أن رفع الفريقان رصيدهما إلى 18 نقطة في المركزين الثامن والتاسع، في الوقت الذي تراجع فيه الساحل إلى المركز العاشر متفوقاً على برقان الذي يملك الرصيد ذاته بفارق المواجهات. وبذلك بات فرق الدرجة الممتازة تضم كل من: القادسية، النصر، السالمية، كاظمة، الكويت، الشباب، العربي، خيطان، الفحيحيل، والساحل. فيما سيلعب في الدرجة الأولى كل من: برقان، الجهراء، التضامن، اليرموك والصليبخات. ويبدو ترتيب الفرق منطقيا قياساً على المستويات التي ظهرت بها الأندية في الجولات الـ 15، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الفرق لم تقدم كل ما لديها بسبب غياب الدافع خصوصاً بعد ضمان البقاء مع العشرة الكبار، مع الإشادة بالمستوى الذي ظهر به برقان وتمسكه بالمنافسة حتى الجولة الأخيرة، وهبوطه إلى الدرجة الأولى بفارق المواجهات مع أن الفريق أضاع اكثر عدد من النقاط كانت في متناوله.

ولا شك أن احتلال الكويت المركز الخامس في جدول الترتيب هو المفاجئة الأبرز لأن الأبيض هو حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، وهو بطل كأس السوبر هذا الموسم، فيما يبدو احتلال القادسية الصدارة منطقياً مع أن الأصفر لم يظهر بأفضل حالاته في بعض الأحيان. ورغم تنازل النصر عن الصدارة لصالح القادسية في الجولات الأخيرة إلا أن فريق المدرب أحمد عبدالكريم كان الأبرز في دوري التصنيف، وهو مطالب بالاستمرار بذات المستوى من أجل المنافسة على اللقب، فيما ينبغي على السالمية عدم الاكتفاء بالظهور القوي أمام الفريق الكبيرة لأنه السماوي أضاع العديد من النقاط في مواجهاته مع فرق أقل منه في الترتيب. وفي الوقت الذي يحتاج فيه العربي وكاظمة للمزيد من العمل من أجل المنافسة، تنتظر مسابقة الدوري الممتاز أكثر من دربي بين أندية المنطقة العاشرة: الفحيحيل والساحل والشباب. ويبقى خيطان صاحب النتائج الأبرز في الجولات الأخيرة والتي ساهمت في عودة الفريق لدوري الأضواء للمرة الأولى منذ أكثر من 17 عاماً.

وبانتهاء دوري التصنيف الذي اتفق النقاد والجماهير على أنه النظام الأسوأ لأنه أفقد المسابقة الكثير من المتعة، وجعل بعض المباريات مجرد تأدية واجب بالإضافة إلى ضغط الجدول واللعب كل 4 أيام دون تحقيق الفائدة المرجوة، تستعد الأندية الآن لمسابقة كأس ولي العهد التي تنطلق بعد غد.

