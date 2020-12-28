عرض تركي وآخر إماراتي لسيسوكو

دوليه

تلقى الفرنسي عبدول سيسوكو لاعب وسط نادي الكويت عرضين من ناد تركي وآخر إماراتي بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب مع الأبيض خلال الفترة الماضية وتتويجه معه بلقب السوبر على حساب العربي. وينتهي عقد اللاعب الفرنسي في يونيو المقبل لكنه يتيح له مفاوضة الأندية بدءاً من يناير المقبل.

وسبق للاعب أن أكد شعوره بالاستقرار مع الكويت في الفترة الحالية ورغبته بالاستمرار مع الفريق لأكثر من موسم، نظراً «للاحترافية الكبيرة التي وجدها في النادي والدعم الكبير المقدم من الإدارة». وعبدالواحد هو شقيق لاعب ليفربول السابق محمد سيسوكو وسبق له تمثيل أندية غرناطة ومايوركا وهيركوليس الاسبانية، بالإضافة إلى نادي أودينيزي الإيطالي وبريست الفرنسي، وأحرز لقب كأس تركيا مع نادي أكهيسار سبور وسجل هدفاً في المباراة النهائية أمام فنربخشة.

