ما وراء «التصنيف»

دوليه

شهد دوري التصنيف لكرة القدم عدة مواقف وحالات منها ما كان لها تأثير ايجابي على الفرق المشاركة وبعضها سلبي، في المقابل هناك قرارات ذات جوانب فنية و أخرى ادارية.

وتعد تلك الامور طبيعية تحدث في اي مكان بكونها اجتهادات من اجل الظهور بشكل جيد، وغاية الفرق الـ15 المشاركة في الدوري تفاوتت منها من حجز بطاقة التأهل واعتبرها مسألة وقت ورأى ان المنافسات بمثابة اعداد لدوري الدرجة الممتازة واخرى كانت طامحة ومجتهدة من اجل التواجد مع الكبار ولذلك سادت حالة من عدم الاستقرار طوال المنافسات التي خاضتها الفرق ولكن تبقى هناك نقاط لافتة حدثت من ابرزها:

إقالة المدربين

قامت بعض الاندية باعفاء مدربيها اثناء البطولة فابرزهم الكويت الذي اعفى الهولندي رود كرول واسند المهمة للوطني محمد عبدالله جريا على العادة.والعربي انهى عقد اللبناني باسم مرمر وكلف احمد عثمان ويوسف الرشيدي.. أما اليرموك فتعاقب عليه 3 مدربين بدءا بالصربي دراغان ثم حسين ياسين واخيرا احمد حيدر، والصليبخات اعفى محمد عبيد وتعاقد مع ناصر العمران .

استقالة جالي

تقدم مدرب الساحل يوسف جالي باستقالته بعد الخسارة من العربي ثم التعادل مع الشباب، ففضل الاستقالة وهو الوحيد الذي اقدم على اتخاذ مثل هذا القرار، لتسند المهام للوطني محمد دهيليس من بعده.

فلورين رحل قبل البداية

طلب الروماني فلورين ماتروك مدرب الشباب من الادارة انهاء عقده قبل انطلاقة البطولة بعدما تلقى عرضا من الرفاع الشرقي البحريني ومن ثم انهى الطرفان التعاقد بالتراضي وتولى المهمة مؤقتا مالك جون لحين قدوم المونتينيغري بوبا.

أجمل الأهداف للظفيري

وخميس ورافائيل

يعد هدف نجم القادسية احمد الظفيري على الكويت من اجمل الاهداف،حيث اظهر بها مهارة عالية في كيفية ترويض الكرة ومن ثم الخداع بوضعها بالشباك وكذلك هدف لاعب الشباب عبدالهادي خميس على خيطان بالوضع الطائر (هدف سينمائي).

وايضا هدف البرازيلي رافائيل لاعب الصليبخات على التضامن حيث تلقى كرة جانبية ليستقبلها قبل ان تلامس الارض واسكنها في الزاوية العليا.

تناقض لجنة الانضباط

تعتبر العقوبة التي اتخذتها لجنة الانضباط بحق لاعب برقان صالح خميس بعد تدخله العنيف على لاعب القادسية عيد الرشيدي التفعيل الحقيقي لدور اللجنة، علما ان الحكم اكتفى حينها بانذاره . ووجد قرار “الانضباط” ايقاف اللاعب 4 مباريات اشادة من المتابعين، الا ان اللجنة لم تفرض اي عقوبة على حالة مماثلة في مناسبات أخرى، منها تدخل لاعب الكويت علي حسين بعنف على لاعب السالمية مبارك الفنيني وكذلك حادثة العاجي جمعة سعيد مع بندر السلامة، وفي وقت قامت فيه ادارة الكويت بمعاقبة جمعة على تصرفه، لم يصدر من لجنة الانضباط اي قرار.

ساهير بلع لسانه

كاد محترف الشباب مامي ساهير ان يفقد حياته خلال لقاء القادسية بعد تعرضه للاصابة اثر كرة مشتركة مع مدافع الاصفر الالباني لورنس تراشي حيث اصطدم فيه برأسه ليبلع لسانه الا ان تمت معالجته فورا ولم يوفق الحكم سعود السمحان في قراره حيث اكمل المباراة بالرغم من اصابة اللاعبين ولم يوقف اللعب .

كاظمة والكويت والعربي

الأكثر شباباً

عمد كاظمة على الزج بالعديد من اللاعبين الشباب بعد استغناء الادارة عن اللاعبين الكبار، وفي اطار بناء فريق جديد، بينما الكويت والعربي من الاندية الكبيرة هما الآخران عملا على اتاحة الفرصة امام عدد من اللاعبين الصاعدين، وتأتي هذه الخطوة من الاندية للاستفادة من دوري التصنيف.

فابيانو عادل سويد

نجح البرازيلي بارتيك فابيانو مهاجم السالمية من تصدر ترتيب هدافي دوري التصنيف برصيد 14 هدفا، حيث تمكن من تسجيل 8 اهداف في اللقاء الاخير امام التضامن، معادلا رقم النجم الدولي السابق يوسف سويد الذي سبق له ان سجل نفس العدد من الأهداف بمرمى الجهراء (الشهداء سابقا ) بموسم 79- 1980 عندما فاز كاظمة 10-0، في حين ظل نجم البرتقالي شبيب الخالدي في المركز الثاني برصيد 8 اهداف.

20 ألفاً للقادسية والنصر

نال كل من القادسية والنصر 10 آلاف دينار مجموع مكافآت الفوز، حيث خصص الاتحاد الف دينار لكل فوز، في حين حصل كل من السالمية وكاظمة على 8 آلاف دينار، والكويت 7 آلاف وكل من العربي والشباب 6 آلاف، وكل من خيطان والفحيحيل والساحل 5 آلاف وبرقان 4 آلاف، وكل من الجهراء والتضامن واليرموك ألفي دينار، والصليبخات ألف دينار فقط.ويعد المبلغ الاجمالي المدفوع 81 ألف دينار.

عباس يشكو الفضلي بالمخفر

تقدم الحكم علي عباس بشكوى ضد اداري الساحل يوسف الفضلي في المخفر يتهمه به بالاعتداء عليه بالضرب اثناء لقاء السالمية بما انه كان رابعا في تلك المباراة. وتعرض عباس للدفع من مدرب السماوي محمد المشعان واكتفى حينها حكم المباراة بطرد المشعان.

