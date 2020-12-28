برقان واليرموك.. مواجهة حاسمة في «السلة»

دوليه

يتحتم على اليرموك اليوم الفوز على نظيره برقان إذا أراد المنافسة على احدى بطاقات المجموعة الثانية المؤهلة إلى الدور الثاني في دوري كرة السلة، عندما يلتقيه في 05:30 مساء ضمن الجولة السادسة التي تشهد لقاء آخر يجمع الصليبخات مع القرين في 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيح سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر القادسية المجموعة الثانية برصيد17 نقطة يلية كاظمة 16 نقطة، ثم القرين وبرقان 13 نقطة، يليه اليرموك 11 نقطة لكل منها، وأخيراً الصليبخات 10 نقاط.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام بلاي أوف من 3 مباريات بطريقة المقص.

وضمن ناديا القادسية وكاظمة تأهلهما الى الدور الثاني فيما ما زال اليرموك يتمسك ببصيص الامل من اجل انتزاع احدى البطاقتين الأخريين التي يتنافس عليها الى جانب القرين وبرقان.

في المباراة الاولى، التي تجمع برقان مع اليرموك فأنه لا مجال للأخير سوى تحقيق الفوز إذا ما أراد التمسك بآماله نحو انتزاع احدى بطاقات التأهل في الوقت الذي تعني خسارته فقدان امله بالتأهل، ويسعى برقان الى تحقيق الفوز من اجل تأكيد تأهله لا سيما وانه يمتلك مقومات الفوز لوجود لاعبين مميزين أمثال مساعد العتيبي واحمد سعود وعبدالرحمن السهو بقيادة مدربه الوطني طلال القلاف، فيما يعتمد المدرب الوطني لسلة اليرموك خالد القلاف على جهود لاعبيه المميزين حسن بورميه ونايف الصندلي وناصر المطيري.

وفي المباراة الثانية التي تجمع القرين مع الصليبخات، يبدو الاول الاوفر حظاً لكسب نقطتي الفوز نظراً الى الافضلية التي يمتلكها على حساب منافسه الذي سيحاول مجاراة منافسه لتحقيق المفاجأة عبر الفوز عليه.

