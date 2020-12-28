loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الجهراء هزم الشباب في «الطائرة»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 28 ديسمبر 2020

حقق الجهراء انتصارا صعبا على الشباب 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس في ختام الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة. وبهذا الفوز رفع الجهراء رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، فيما أصبح رصيد الشباب 4 نقاط في المركز السادس والاخير. ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط بفارق الأشواط عن كاظمة والعربي صاحبي الرصيد ذاته ويأتي بعدهم القادسية بـ 6 نقاط. وانهى الجهراء الشوطين الأوليين دون صعوبة 25-14 و25-16 قبل أن يعود الشباب بقوة وينهي الشوطيين التاليين 25-23 و29-27، ليلجأ الفريقان إلى شوط فاصل انهاه الجهراء لصالحه 15-12 محققاً الفوز باللقاء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة