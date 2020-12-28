الجهراء هزم الشباب في «الطائرة»

دوليه

حقق الجهراء انتصارا صعبا على الشباب 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس في ختام الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة. وبهذا الفوز رفع الجهراء رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، فيما أصبح رصيد الشباب 4 نقاط في المركز السادس والاخير. ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط بفارق الأشواط عن كاظمة والعربي صاحبي الرصيد ذاته ويأتي بعدهم القادسية بـ 6 نقاط. وانهى الجهراء الشوطين الأوليين دون صعوبة 25-14 و25-16 قبل أن يعود الشباب بقوة وينهي الشوطيين التاليين 25-23 و29-27، ليلجأ الفريقان إلى شوط فاصل انهاه الجهراء لصالحه 15-12 محققاً الفوز باللقاء.

