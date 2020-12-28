«الأثقال» ينظم بطولة السيدات الثانية

دوليه

ينظم اتحاد رفع الأثقال مساء اليوم، بطولة الكويت الثانية لرفع الاثقال للسيدات، وذلك بمقر الاتحاد «المؤقت» في نادي التضامن، حيث تبدأ المنافسات من الرابعة والنصف مساء وحتى السادسة والنصف، وتتنافس في البطولة 12 لاعبة بمختلف الاوزان وهن: طفول الحسن فئة 49 كغم وبشاير المياس 55 كغم وشذر الصالح وليالي ابراهيم 59 كغم وعذوب الفرج وانفال المزين ونوره العوضي 64 كغم وسندس الفيلي ورباب مبهر 71 كغم وابرار الفهد وسهام السيف 76 كغم وحوراء الموسوي87 كغم.

وكان اتحاد رفع الأثقال نظم في أكتوبر من العام الماضي البطولة الاولى لرفع الاثقال للسيدات والتي شهدت اهتماما كبيرا من قبل المسؤولين الرياضيين ووسائل الاعلام كونها البطولة الاولى للسيدات والتي من خلالها تم إنشاء أول منتخب وطني لاثقال السيدات.

من جانبه، قال طلال الجسار رئيس مجلس ادارة اتحاد رفع الاثقال، ان تنظيم البطولة الثانية للسيدات يأتي تماشيا مع رؤية الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية لتطوير الرياضة النسائية والنهوض بها للأفضل وخلق منتخبات وطنية قادرة على تمثيل الكويت في المحافل الدولية والقارية أفضل تمثيل.

