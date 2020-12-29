صاحب السمو تلقى تعازي إسبانيا والمغرب وتونس ومنغوليا في وفاة ناصر صباح الأحمد

أول النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية من الملك فيليبي السادس ملك مملكة اسبانيا الصديقة عبر فيها عن تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد - طيب الله ثراه.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية ضمنها بالغ شكره على ما أبداه من تعاز ومواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد. هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وألا يريه مكروها بعزيز.

وتلقى صاحب السمو برقية تعزية من أخيه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية ضمنها بالغ شكره على ما عبر عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل راجيا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وألا يريه مكروها بعزيز.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس خالتما باتولغا رئيس منغوليا الصديقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره على ما أبداه من صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه له دوام الصحة وتمام العافية.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالتي تعزية من أسامة عبدالعزيز النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ الوطني في جمهورية العراق الشقيق ومن مسعود بارازاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني في جمهورية العراق الشقيق أعربا فيهما عن خالص تعازيهما لسموه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالتي شكر ضمنهما خالص شكره على ما عبرا عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وألا يريهما مكروها بعزيز.

