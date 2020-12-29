قيادات مدنية وعسكرية هنأت وزير الدفاع بثقة القيادة السياسية

أول النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي، بمكتبه امس، كل على حدة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود، ومحافظ مبارك الكبير اللواء م محمود بوشهري، ومحافظ الجهراء ناصرالحجرف، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح، الذين تقدموا بتهنئته بمناسبة نيله لثقة القيادة السياسية، وذلك بتعيينه في منصبه الجديد، متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله ومسؤولياته. وقد عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال هذه اللقاءات عن بالغ شكره وتقديره لهذه المشاعر الطيبة والدعوات الصادقة، سائلاً المولى عز وجل ان يوفق الجميع لخدمة الكويت والعمل لكل ما فيه تحقيق رفعتها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين وسدد على طريق الخير خطاهم.

واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمكتبه في وقت لاحق من صباح امس، وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، يرافقه عدد من كبار القادة بالحرس الوطني، الذين هنأوه بمناسبة نيله لثقة القيادة السياسية، وذلك بتعيينه في منصبه الجديد متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله ومسؤولياته. تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة اهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية، مشيداً بالمستوى المتطور الذي يتمتع به منتسبوا الحرس الوطني، والذي يأتي ثمرة للدعم والمتابعة المتواصلة من قبل قيادته الكريمة، متمنياً من مختلف القطاعات العسكرية بالدولة المضي قدماً في تعزيز اوجه التعاون والعمل الجماعي فيما بينها ما يسهم بدوره في تحقيق الأهداف المشتركة من تبادل للخبرات، وتوحيد للمفاهيم، ورفع لمستوى الأداء والجاهزية.

وعبر الوزير خلال اللقاء عن بالغ شكره وتقديره لهذه المشاعر الطيبة والدعوات الصادقة، سائلاً المولى عز وجل ان يوفق الجميع لخدمة الكويت والعمل لكل ما فيه تحقيق رفعتها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين.

