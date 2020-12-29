الشيخ: المنظومة الحكومية الكويتية أثبتت كفاءتها في التعامل مع «كورونا»

أول النهار

أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ بقدرة الكويت واستعداداتها وكفاءتها في التعامل مع الطوارئ والتحديات ولاسيما جائحة «كورونا».

وقال في بيان صحافي مشترك مع منظمة الصحة العالمية امس الاثنين بمناسبة (اليوم العالمي للتأهب للأوبئة) الموافق 27 ديسمبر من كل عام ان «ما وصلنا اليه الآن يدل على كفاءة وقدرة المنظومة الحكومية لدولة الكويت على ادارة التعامل مع جائحة «كورونا» للحفاظ على حياة الأفراد في المجتمع الكويتي».

وأضاف انه «يمكن لخبراتنا والتحديات التي واجهناها وتغلبنا عليها ان تمهد الطريق لانشاء انظمة اكثر قوة ومرونة مع القدرة على التنبؤ بحالات الطوارئ الصحية العامة والوقاية منها والتخفيف من حدتها».

ولفت الى ان اليوم العالمي للتأهب للأوبئة يعد دعوة قوية للاستفادة من الزخم المكتسب في مثل هذه الأوقات الصعبة للتقدم نحو مستقبل اكثر خبرة وبأنظمة اساسية متمكنة لمكافحة ومواجهة الأوبئة والفيروسات كي لا نتفاجأ مجددا بكارثة مماثلة لـ«كوفيد-19».

وأوضح الشيخ ان افضل دفاع امام جائحة كورونا هو التضامن والتعاون الدولي المتمثل بتجربة التضامن السريرية التابعة لمنظمة الصحة العالمية التي جمعت حوالي 500 مستشفى في اكثر من 30 بلدا بما في ذلك الكويت لتقديم ادلة قاطعة على طرق العلاج المحتملة ومنع اي نقص غير ضروري في امدادات الأدوية عالميا.

