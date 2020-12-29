مجلس الوزراء: أجواء أخوية إيجابية ستشهدها القمة الخليجية في الرياض

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تسلم سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد امس رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واطلع سموه خلال استقباله امس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء المقبل.

وعقب الاستقبال قال الحجرف: «تشرفنا بنقل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الى اخيه حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد لحضور الدورة الـ 41 لاجتماع المجلس الاعلى لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستعقد في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021».

وزاد: بالتأكيد تأتي هذه القمة في ظروف استثنائية يشهد العالم تداعياتها في اعقاب جائحة «كورونا» وتداعياتها على مختلف مناحي الحياة، لافتا الى حرص القادة على انعقاد قمتهم، والى حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على التحضير لانعقاد هذه القمة رغم الظروف والاجراءات الاحترازية.

وقال ان ذلك يعكس ايمانا كاملا وكبيرا من قبل القادة لانعقاد هذه القمة لما تمثله من اهتمام بكل القضايا التي تهم المواطن الخليجي وتعمل على دعم وتعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودفعها الى الامام ولاسيما ان مجلس التعاون لدول الخليج اليوم يطوي العقد الرابع من مسيرته المباركة وينطلق نحو العقد الخامس بكل امل نحو تحقيق الافضل والرخاء والنماء والازدهار لمواطني دول مجلس التعاون في ظل التوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس.

إلى ذلك أحيط مجلس الوزراء علماً بالرسالة التي تلقاها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من عاهل المملكة العربية السعودية والتي تضمنت دعوة سموه حفظه الله لحضور اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العادية (41).

كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو أمير البلاد من أمير دولة قطر والتي عبر فيها عن خالص الشكر والتثمين لدور صاحب السمو الأمير ومساعيه الطيبة للتوصل إلى إنهاء الأزمة الخليجية استكمالاً للجهود الصادقة والمقدرة التي بدأها المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- لتحقيق هذه الغاية السامية.

وعبر مجلس الوزراء عن عميق الارتياح إزاء الأجواء الأخوية الإيجابية التي ينتظر أن تشهدها هذه القمة، والتي تعكس روح المسؤولية والايمان الصادق بأهمية تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق التآخي والتضامن ووحدة مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الخطيرة التي تعيشها المنطقة، سائلا المولى القدير أن يكلل الجهود الخيرة بالنتائج المثمرة التي يتطلع إليها أبناء دول مجلس التعاون الخليجي التي تجسد وحدة الهدف والمصير والسعي المشترك لتحقيق المصالح المشتركة وكل ما يعزز رفعتها وازدهارها.