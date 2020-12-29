عودة الرحلات السبت.. وفتح الحدود البرية والبحرية لـ 6 ساعات

الأولى

قرر مجلس الوزراء عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات وانتهائه بموعده المحدد بنهاية يوم الجمعة المقبل كما قرر المجلس فتح الحدود البرية والبحرية يومياً اعتباراً من يوم السبت الموافق 2021/1/2 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً وسوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.

وكان وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أكد لمجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس عدم اكتشاف أي سلالات جديدة بفيروس كورونا في الكويت حتى تاريخه.

وأحاط وزير الصحة مجلس الوزراء علماً بأن الوضع الصحي في البلاد بات مستقراً من واقع الإحصاءات والبيانات التي تشير إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ ظهور الوباء (149653) إصابة، تعافى منها (145579) حالة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات (931) وفاة.

وأحاط وزير الصحة المجلس علماً بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتنفيذ حملة التطعيم باستخدام لقاح (فايزر - بيونتيك)، كما طمأن المجلس بعدم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة على شريحة العينة التي تلقت اللقاح خلال الافتتاح التجريبي للحملة يوم الخميس الماضي تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء.

وأثنى المجلس بالخطوة الإيجابية البناءة لسمو رئيس مجلس الوزراء في تلقي أول جرعة تطعيم من اللقاح خلال تدشين حملة التطعيم ضد الجائحة في الكويت مؤكدا أن هذه الخطوة التشجيعية تَعّزز ثقة المواطنين والمقيمين سعياً للوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة والقضاء على هذا الوباء الفتاك داعياً الفئات المشمولة بالمرحلة الأولى من التطعيم إلى المسارعة في تلقي اللقاح حسب المواعيد المحددة لهم، حيث إن التطعيم هو الحل الأمثل للسيطرة على الجائحة.

وأكد مجلس الوزراء أن صحة الانسان هي من الأولويات التي تحرص الحكومة عليها وأن الكويت كانت من الدول السباقة التي تسعى لتوفير اللقاح الآمن للمواطنين والمقيمين على أرضها وذلك استكمالاً للخطوات الاحترازية التي انتهجتها لمواجهة فيروس كورونا منذ بداية ظهوره وانتشاره، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع الغمة عن الأمة.