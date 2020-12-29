لجنة برئاسة الشحومي للتحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية

الأولى

قرر مكتب مجلس الامة امس تشكيل لجنة تحقيق في الاحداث التي صاحبت الجلسة الافتتاحية، في محاولة منه لقطع الطريق على النواب الذين كانوا يسعون الى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تلك الاحداث. وقال نائب رئيس المجلس النائب احمد الشحومي ان الجلسة الافتتاحية شهدت الكثير من الملاحظات التي سجلها النواب ومن اجل ان تكون هناك بداية جيدة لأعمال مجلس الأمة ووفق المادة 39 من اللائحة الداخلية ناقش مكتب المجلس جملة الاعتراضات والملاحظات التي ذكرت بشأن الجلسة الافتتاحية.

وزاد: مهما كانت تلك الملاحظات فقد توصل المجلس الى قرار بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة وعضوية امين السر فرز الديحاني ومراقب المجلس اسامة الشاهين ورئيس لجنة الأولويات هشام الصالح.

واوضح الشحومي ان اللجنة ستحقق في جميع الاعتراضات والشكاوى المقدمة من النواب بخصوص الجلسة الافتتاحية، متمنيا من النواب ان يقدموا ما لديهم من ملاحظات او اعتراضات خلال اسبوعين حتى نصل الى اكبر عدد من الاعتراضات.

وتعهد الشحومي بمستوى عال من الحيادية والشفافية مع النواب جميعا لافتا الى ان عمل اللجنة لن يكون بعيدا عن متابعة النواب او ملاحظاتهم.

واكد ان الهدف هو تحقيق اكبر مجال من الوضوح حتى لا تتكرر الملاحظات التي حدثت في الجلسة، معلنا انه سيتم تحديد آلية عمل اللجنة في الجلسة القادمة.

من جانب آخر، عقد 9 نواب اجتماعا امس في مكتب النائب بدر الداهوم وهم كل من ثامر السويط وخالد العتيبي وشعيب المويزري وعبدالكريم الكندري ومحمد المطير واسامة المناور وحمد المطر ومساعد العارضي وفايز الجمهور.

ناقش المجتمعون التجهيز للجلسة القادمة والتركيز على ما جاء في المضبطة والرسائل الواردة بالاضافة الى دراسة الاوضاع السياسية، كما ناقشوا ما طرأ بالتزامن مع اجتماعهم من اعلان نائب رئيس المجلس احمد الشحومي تشكيل لجنة نحقيق، وتم الاتفاق مبدئيا على رفض التحقيق الذي سيجريه مكتب المجلس في هذا الشأن وضرورة ان تكون اللجنة مستقلة ومن خارج مكتب المجلس.

ولفتوا الى انه سيتم عقد اجتماع آخر بعدد اكبر من النواب من اجل حسم هذا الموضوع وغيره من المواضيع.