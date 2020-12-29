لقاح «أكسفورد» سيغير قواعد اللعبة

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لندن - الوكالات: كشفت مصادر بريطانية أن لقاح «أكسفورد أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا» الذي يرجح ان توافق السلطات الصحية البريطانية على استخدامه «سيغير قواعد اللعبة» في مكافحة الوباء، فيما اكدت شركة «استرازينيكا» انها توصلت الى «المعادلة الناجحة».

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» ان اللقاح المنتظر يتميز بسعره الزهيد وسهولة تخزينه، بما يسمح بحملات تطعيم أوسع خلال وقت أقصر. ويبلغ ثمن الجرعة الواحدة من لقاح «أكسفورد» جنيهان استرلينيان (0.8 دينار كويتي)، في حين يبلغ ثمن جرعة لقاح «موديرنا» بين 32 و37 دولارا، ويبلغ ثمن جرعة «فايزر/ بيونتك» بين 15 و20 دولارا...

ويحتاج لقاح «فايزر بيونتك» إلى حفظه في ثلاجات عند درجة حرارة 70 تحت الصفر، ويمكن نقله 4 مرات فقط في سلسلة التبريد قبل الشروع في استخدامه بينما يمكن تخزين لقاح «أكسفورد أسترازينيكا» بين 2- 8 درجات مئوية ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حكومة بوريس جونسون إن وكالة الأدوية في البلاد ستمنح موافقتها لاستخدام اللقاح في البلاد قريبا، وربما يتم اليوم.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية البريطانية السويدية «استرازينيكا» أن اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع جامعة «اكسفورد» تمكن من تحقيق «معادلة ناجحة» فيما يتعلق بالفاعلية لمكافحة «كوفيد-19». وقال باسكال سوريوت في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» إن اللقاح يؤمن «حماية بنسبة 100%» ضد الحالات الحادة التي تتطلب دخول المستشفى.