نواب يطالبون بالإسراع في إقرار الحقوق المدنية لـ «البدون»

الأولى

فيما عبر عدد من النواب عن سخطهم من الدور النيابي والحكومي ازاء قضية البدون والتفرج عليها من دون حلها وتكرار حوادث الاقدام على الانتحار، تقدم خمسة نواب امس بطلب إلى اللجنة التشريعية لاستعجال النظر في قانون الحقوق المدنية للبدون، بينما زكت لجنة غير محددي الجنسية النائب د. حسن جوهر رئيسا والنائب مرزوق لخليفة مقررا.

وفي هذا الصدد، دعا النائب د. عبدالكريم الكندري النواب في لجنة حقوق الانسان الى التحقيق في حالات الانتحار التي يقدم عليها البدون والى التأكد من صحة بيانات الداخلية تجاه هذه القضايا، وقال ان على جميع النواب العمل على انهاء معاناتهم باقرار الاقتراح بقانون المقدم بشأنهم من قبل جمعية المحامين.

بدوره، اكد النائب احمد الحمد ان انتحار شاب من أبنائنا البدون بقدر ما يخلفه من حسرة وحزن في قلوبنا يدفعنا للعمل الجاد من أجل إنهاء هذه المأساة التي آن أوان وضع حد لها، مضيفا: اقول هذا الكلام وانا اقدم كل مشاعر العزاء والتعاطف والمواساة الى اهل الفقيد واستشعر كل مسؤولية من واقع عضويتي في لجنة غير محددي الجنسية في مجلس الأمة.

من جهته، اكد النائب خليل الصالح ان إخواننا البدون يدفعون ضريبة الوعود الزائفة والتقاعس الحكومي عن تطبيق القوانين ويجب اقرار حقوقهم كاملة وتجنيس المستحقين.

من جانبه، قال النائب صالح المطيري ان انتحار شخص بدون في عمر الزهور أمس يعد جريمة بحق هذا البلد، ففي القلب غصة وإنا أمام الله مساءلون، داعيا لتضافر الجهود من اجل اقرار الحقوق المدنية على أقل تقدير لتكون واجبة في التعليم والسكن والوظائف فالبدون ابناء البلد، معتبرا صمت المجالس السابقة مريبا، والحكومات المتعاقبة مؤسفة في بلد الانسانية فهي تتفرج ولا تضع حلولا لقضية البدون.

وقال النائب بدر الداهوم ان الاخبار التي نسمعها عن انتحار البدون امر مخجل ولا يقبلها انسان فيه ذرة من الانسانية والبشرية. واضاف ان الحكومة هي من تتحمل هذا الاثم بالدرجة الاولى لانها لاتزال تترك هذه المشكلة دون حل بالرغم من وجود حلول كثيرة قدمها النواب.

من جهته، أعلن النائب مرزوق الخليفة : أنه تقدم بسؤال إلى رئيس الوزراء بخصوص زيادة الوفيات والانتحار بين فئة البدون واستفسر: هل شكلت لجنة لدراسة الموضوع وإن كانت هناك لجنة فما هي النتائج التي توصلت إليها ؟مطالبا الاسراع في اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وقال : إن لم تتعاون الحكومة في هذا الملف فهناك مساءلة لرئيس الحكومة.

وقال : تقدمت بقانون يتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية للبدون واطالب الحكومة بالتعاون من أجل اقراره بأسرع وقت لتأخذ هذه الفئة حقوقها في بلد الانسانية وإن لم تتعاون الحكومة فهناك مساءلة لرئيس الوزراء.