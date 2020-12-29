لا إذن عمل لمن بلغ الـ 60 اعتباراً من الإثنين

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فيما أكدت هيئة القوى العاملة، حظر إصدار إذن العمل لمن بلغ عمر الستين عاما فما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة وما دونها بدءا من الإثنين المقبل، أوقفت نظام خدمة اسهل تمهيدا لاطلاق أنظمة الهيئة بحلتها الجديدة مطلع العام 2021 المقبل. وأشارت إلى ان العمل سيتوقف بالنظام الآلي وعملية الاستقبال في ادارات العمل وتقدير الاحتياج والعقود الحكومية والتفتيش وعلاقات العمل والعمالة المنزلية ومعاملات اشعارات التسجيل للعمالة الوطنية ايقافا شاملا من تاريخ 1 يناير المقبل لمدة اسبوع، وأنها كانت قد دعت أصحاب الاعمال لمراجعة ادارات العمل لمن لديه اجراءات التجديد أو التحويل أو الالغاء النهائي للسفر.