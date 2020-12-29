الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 ,15 جمادى الأولى 1442
رقم العدد:
4175
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وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
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إضاءات
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دندرة
وزارات الاقتصاد في مختلف الدول تحتاج إلى مبدعين يفكرون خارج الصندوق لا إلى.... بيروقراطيين!
دندرجي
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