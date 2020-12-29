الأمير تلقى دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد بقصر السيف امس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف حيث سلم سموه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت دعوة سموه -رعاه الله- لحضور اجتماع الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واطلع سموه على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الخامس من يناير 2021.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك ووكيل الديوان الاميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف.

حضر المقابلة وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين.

واستقبل وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

قد حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

وعقب استقبال صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف... صرح الحجرف بقوله: «تشرفنا اليوم بنقل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الى اخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد امير الكويت لحضور الدورة الـ 41 لاجتماع المجلس الاعلى لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستعقد ان شاء الله في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021.

واضاف: «بالتأكيد تأتي هذه القمة في ظروف استثنائية.. فالعالم يشهد تداعياته في اعقاب جائحة كورونا وكل تداعياتها على مختلف مناحي الحياة.. مع ذلك حرص القادة -حفظهم الله ورعاهم- على انعقاد قمتهم.

وزاد: حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على التحضير لانعقاد هذه القمة رغم الظروف والاجراءات الاحترازية يعكس ايمانا كاملا وكبيرا من قبل القادة لانعقاد هذه القمة لما تمثله من اهتمام لكل القضايا التي تهم المواطن الخليجي وتعمل على دعم وتعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودفعها الى الامام لاسيما ان مجلس التعاون لدول الخليج اليوم يطوي العقد الرابع من مسيرته المباركة وينطلق نحو العقد الخامس بكل امل نحو تحقيق الافضل والرخاء والنماء والازدهار لمواطني دول مجلس التعاون في ظل التوجيهات الحكيمة والسديدة لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس».

وكان الحجرف قال في كلمة له في اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون قال فيها: يأتي اجتماع مجلسكم ونحن نودع عاما استثنائيا بكل المقاييس، ودع فيه مجلس التعاون وشعوبها وبحزن بالغ وكبير قامتين خليجيتين ساهما بتأسيس مجلس التعاون وعملا على دعم مسيرته وتعزيز أركانه في جميع المحطات والمنعطفات وايضا الانجازات خلال المسيرة المباركة على مدى اربعة عقود.

نستذكر بالوفاء والعرفان والتقدير والإجلال كلا من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مبتهلين للمولى -عز وجل- أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويجزيهما عنا خير الجزاء.

واضاف: واذ نعزي أبناء دول المجلس برحيل الفقيدين الكبيرين، فإن لنا في خلفهما الميمون، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان، وصاحب السمو الشيخ نواف الاحمد أمير الكويت، العون والسند لاستكمال المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع اخوانهم اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق أهداف دول المجلس وطموحات شعوبه.

واستطرد قائلا: كما ودع مجلس التعاون بحزن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، رحمه الله، واذ نستذكر بالتقدير اسهامات الفقيد في تعزيز العمل الخليجي المشترك، لنتقدم بالتهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في مملكة البحرين على الثقة الملكية الغالية بتعيينه رئيساً لمجلس للوزراء بمملكة البحرين، سائلاً العلى القدير لسموه كل النجاح والتوفيق.

واردف قائلا: بالأمس القريب، شهدنا وباعتزاز وفخر نجاح المملكة العربية السعودية في رئاسة أعمال قمة مجموعة العشرين في ظل ظروف استثنائية، وإذ نرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والى حكومة وشعب المملكة، لنؤكد أهمية أن يكون التعاون والتكامل الاقتصادي عنوانا للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون المباركة.

واضاف: إن كنا جميعا قد شهدنا خلال عام 2020 تداعيات جائحة كورونا على كل مناحي الحياة، فإن القناعة راسخة بأن عالم ما بعد كورونا ليس كعالم ما قبله، بل إن ما نشهده من تغيرات كبيره وفي جميع المجالات يتطلب منا استقراء المشهد العالمي الجديد ووالاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، وذلك ضمانا وتعزيزا لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية وحماية وصونا لمكتسبات دوله وشعوبه، وتحصينا ودعما لاقتصاده وأمنه، والاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتي تمثل أكبر تحدٍ يواجه العالم والمتوقع استمرارها لسنوات قادمة لن نكون بمعزل عنها، الأمر الذي يحتم استكمال تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية وتسريع مشاريع التكامل الاقتصادي. فجائحة كورونا وان فرضت تحديات كبيرة، إلا أنها في الوقت نفسه قد كشفت عن فرص جديدة ودوافع حقيقية لنا جميعا لتعزيز العمل الخليجي المشترك وللدفع به نحو آفاق أرحب ترتكز على وضع التكامل الاقتصادي كأولوية لمجلس التعاون بدءا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، مرورا باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وصولا الى الوحدة الاقتصادية في عام 2025 كما ورد في قرارات القمم السابقة لمقام المجلس الأعلى.

وقال الحجرف: إن لغة الأرقام تجعل الصورة اكثر وضوحا، فاقتصادات دول مجلس التعاون مجتمعة تضعها في المرتبة العاشرة عالميا وفقا لبعض التقارير، كما أن القيمة الرأسمالية لأسواق المال البالغة ثلاثة تريليونات دولار تمثل 3.5% من القيمة الرأسمالية لأسواق المال العالمية، و8.1% من القيمة الرأسمالية لأسواق المال الأوروبية، بالإضافة إلى تبوؤ دول المجلس مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية على أكثر من صعيد.

وزاد: ان ما نشهده من تحالفات تجارية واقتصادية جديدة وكبيرة في مناطق مختلفة من العالم لعل اخرها اطلاق الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة بقيادة الصين و14 دولة أخرى في آسيا بناتج إجمالي للمنطقة الجديدة بلغ 26 ترليون دولار، وقد يشهد العالم تكتلات وتحالفات جديدة الأمر الذي يتطلب الدفع باستكمال مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والتكتلات والدول الأخرى لصون مصالحنا ولتعزيز اقتصادياتنا لاسيما وأن لدينا فرصة في مجلس التعاون لنكون المحرك الأساسي لاقتصاد دائرة قطرها 2 مليار نسمة ارتكازا على الموقع الجغرافي وشبكة المواصلات المتكاملة وجاذبية دولنا للاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات، وتزامنا مع ما تشهده دولنا من خطط تنموية طموحه ومن استضافة أحداث وفعاليات مقبلة كمعرض اكسبو 2020 والمقرر اقامته في اكتوبر القادم في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وكأس العالم 2022 في دولة قطر. كما يتطلب ايضا رسم خارطة الصناعات والخدمات الخليجية، وتعزيز ودعم مبادرات الشباب والتفاعل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وتعزيز التكامل الجماعي في مجالات الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة.

وختم بقوله: إن مجلس التعاون اليوم وهو يخطو بثبات نحو العقد الخامس من عمره بفضل من الله ثم بحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، ليغدو أكثر عزما على تعزيز مسيرته والحفاظ على أمنه الجماعي، واستمرار دوره كعامل استقرار وتوازن وصوت للحكمة، يعمل لمواجهة التحديات وفي نفس الوقت ينظر بأمل ومسؤولية وتكاتف لبناء المستقبل وفقا لتوجيهات وحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. ولعل انعقاد مجلسكم، في دورته السادسة والأربعين بعد المئة، في ظل تطورات إقليمية وعربية ودولية، تستوجب اليوم أكثر من أي وقت مضى تعزيز العمل الخليجي المشترك والاستعداد الجماعي للتعامل مع ما تشهده المنطقة والعالم أجمع من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية وصحية وتعليمية وعمالية، ولكي نكون أكثر استعدادا وصلابة للتعامل معها ومع تداعياتها.

