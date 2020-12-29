المضف: «المعلمين» ممثل أهل الميدان التربوي

وطن النهار

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي فهد المضف، على الدور الكبير الذي تقوم به جمعية المعلمين الكويتية بصفتها الممثل لرأي أهل الميدان من إدارات مدرسية وتواجيه فنية وجموع المعلمين والمعلمات، وأكد حرصه أيضا على الاستماع لكل ما تطرحه من آراء ووجهات نظر، و في تعزيز مجالات التعاون والتنسيق لمعالجة القضايا التربوية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه لرئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي ووفد من مجلس إدارة الجمعية الذي ضم أمين السر عايض السبيعي وأعضاء مجلس الإدارة د.سعود المطيري وماجد العنزي ووليد الشمري وحمد الهولي وخيال الإبراهيم.

من جانبه أشاد رئيس الجمعية مطيع العجمي في تصريح له بما جاء في اللقاء، مشيرا أنه يأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على أهمية وضرورة تعزيز مثل هذه اللقاءات للتباحث في القضايا والمستجدات التربوية، والمتعلقة بالقرارات والخطط التربوية، وبحقوق ومكتسبات المعلمين والمعلمات.

ولفت إلى أن تعزيز مجالات التنسيق والتعاون من شأنه أن يسهم في معالجة القضايا التربوية، والتعرف عليها بشكل واقعي وواضح، إلى جانب تقريب وجهات النظر في شأنها، وفي شأن اتخاذ القرارات التربوية بشكل مدروس ومتكامل.

وأضاف أن وفد مجلس الإدارة استعرض مع الوزير د. المضف جملة من القضايا من أبرزها مسألة عدم حسم آلية اختبارات الفصل الدراسي الأول الذي شارف على الانتهاء رغم انتظار الآلاف من أهل الميدان التربوي والطلبة وأولياء الأمور للقرار النهائي بشأنها، إلى جانب التأكيد على ضرورة سرعة حسم القرار نحو طريقة وآلية الاختبارات والتي من المفترض ان تكون اختبارات الكترونية نظراً لما تم دراسته بنظام التعليم عن بعد والذي لا يتوافق معه تطبيق الاختبارات الورقية، وهو ما أكدته الجمعية سابقا في موقفها من طريقة الاختبارات والتي لا يمكن معها أن تتم الدراسة عن طريق التعليم عن بعد، ثم يتم تطبيق الاختبارات الورقية.

وذكر العجمي إلى أنه تمت مناقشة استعدادات الوزارة للفصل الدراسي الثاني مع التأكيد على ضرورة عودة الطلبة لمقاعد الدراسة بشكل جزئي ومتدرج عن طريق التعليم المدمج وإلى حين اكتمال العودة الطبيعية لمقاعد الدراسة والتعليم التقليدي وفق ما تقرره الأوضاع والاحترازات الصحية، كما تمت مناقشة أهمية تسكين المناصب القيادية والوظائف الاشرافية والتي تعاني منها قطاعات وادارات الوزارة منذ فترة طويلة، مما تسبب في تعطيل العمل في تلك القطاعات والمناطق التعليمية والادارات وترتبت عليها آثار سلبية واسعة.

وأضاف العجمي إلى أن وفد مجلس الإدارة حرص على إثارة قضية الهيكل التنظيمي للتوجيه بصفتها من أبرز الملفات المعطلة، وطالب الوزير المضف أن يضعه ضمن أولوية اهتمامه وبما يضمن وضع التوجيه الفني في مكانه الصحيح، في الوقت الذي سبق فيه للجمعية أن قدمت فيه مقترحا كاملا لمعالجة هذا الملف وهذه القضية. كما تم التأكيد على ضرورة المحافظة على حقوق المعلمين وجميع أعضاء الهيئة التعليمية وانصافهم في صرف البدلات المستحقة لهم مثل بدل الشاشة بعد تطبيق التعليم عن بعد وهو من المكتسبات المستحقة لهم.

وأشاد العجمي في ختام تصريحه بالتفهم الكبير الذي أبداه الوزير المضف، وبما تم استعراضه من ملفات وقضايا، ومن حرص على استقرار الميدان التربوي، من خلال حسم الملفات التي باتت تشكل هاجسا مقلقا لأهل الميدان.

