«تدريس الجامعة»: مكافأة نهاية الخدمة غير مشروطة بالحصول على تقريري امتياز

وطن النهار

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أنه تم إقرار إزالة شرط الحصول على تقريري امتياز قبل التقاعد لعضو الهيئة الأكاديمية المساندة لتمكينه الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

وقال في تصريح صحافي إن مكافأة الاستحقاق لأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة تم تفعيلها وتكون مستحقة لكل عضو هيئة أكاديمية مساندة بواقع مرتب شامل لاثني عشر شهراً على أن يكون قد مضى على خدمته (30) سنة بالنسبة للذكور و(25) سنة بالنسبة للإناث. وأضاف: أن أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة من مدرسي اللغات والمدرسين المساعدين هم أعضاء هيئة تدريسية كاملي العضوية يخضعون لحكم المادة (29) من قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 التي تنص صراحة على التزامهم بالتدريس والبحث العلمي وإرشاد الطلبة والمشاركة في المؤتمرات العلمية بما في ذلك العمل في المراكز المهنية التابعة للجامعة. واختتم قائلاً أنه يتعين تطبيق أحكام القانون رقم 76 لسنة 2019 والقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2016 فيما ورد في البند (9) من المادة (32) بشأن أعمال أحكام مد سن التقاعد إلى (75) سنة بحسبان النص صراحة على أن هذا السن لأعضاء هيئة التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية هو سن التقاعد.

وأضاف: ولما كان كل ذلك كذلك وكان أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة يقومون بالتدريس والتدريب من ناحية وأن قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 قد ألغى مصطلح عضو هيئة تدريس وجعله شاملاً لأعضاء الهيئة الأكاديمية ولأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة وأخضعهم الاثنين لذات الحقوق والواجبات من ناحية ثانية فإنه يكون – بالحتم واللزوم – امتداد سن التقاعد إلى 75 سنة ليشمل جميع أعضاء الهيئة التدريسية من الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وهذا ما سوف يتم تحقيقه.

