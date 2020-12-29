«الأحمدي» كرّمت المتطوعين لمواجهة جائحة «كورونا»

وطن النهار

برعاية محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، أقامت محافظة الأحمدي أمس حفل تكريم الفريق التطوعي، بحضور مدير ادارة العمل التطوعي بالهيئة العامة للشباب وليد الانصاري، وممثل البنك التجاري، راعي الحفل، يوسف يعقوب ومديري الإدارات بالمحافظة. وبهذه المناسبة أكد مدير إدارة المكتب الفني في محافظة الاحمدي إبراهيم الفودري أن تكريم المتطوعين سنة يجب اتباعها لتحفيز شباب الكويت المجتهدين على الاستمرار في العطاء وخدمة الوطن ، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية المختلفة. ورحب بالحضور مؤكدا أن فريق الاحمدي التطوعي كان له دور فاعل على صعيد المحافظة كما انه انتقل في بعض الفعاليات الى خارج حدودها الإدارية ، متوجها بالشكر لأعضاء الفريق ، تقديرا لسجلهم الحافل بالعطاء والانجاز منذ التأسيس والذي توج بالعطاء المتميز والفائق منذ بداية جائحة كوفيد19 مما كان له الاثر الطيب ضمن الجهود المبذولة على الصعيد الرسمي والاهلي والشعبي في مواجهة تداعيات الجائحة.