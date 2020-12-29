منصة تعليمية جديدة للطلبة المستجدين في «التطبيقي»

وطن النهار

أعلن مدير مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب علي حسين أن المركز أطلق منصة الكترونية جديدة للطلبة المستجدين تتعلق بجميع متطلباتهم الدراسية ونظام التعليم عن بعد والرد على استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات والتعليمات المهمة والضرورية على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع ، موضحاً أن المنصة تسمح بالتواصل المباشر وتقدم حلولاً شاملة ومتكاملة لتلبية احتياجات مستخدميها. وأضاف بأن المركز حريص على التطوير المستمر للبوابة الالكترونية التي تم تدشينها في يونيو الماضي لضمان تقديم مستوى عالٍ من الخدمات التعليمية المتطورة، حيث تم تحديث وتطوير المنصات التعليمية المستخدمة خلال الفصل التكميلي الثاني 2019/2020 والتي لاقت النجاح المميز في استخدامها وتم معالجة بعض متطلباتها البسيطة التي واجهتها. وبيّن أن مركز تقنية المعلومات يعمل حاليا على الإشراف ومراقبة جميع الأنظمة التي تعمل بها الهيئة دون وجود لأي عرقلة قد تواجه مستخدميها، كما أنه على تواصل دائم مع قطاعات الهيئة المختلفة والتجاوب مع احتياجاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعمل بها. ودعا حسين كل منتسبي الهيئة للمشاركة في تقديم أي مقترحات وملاحظات قد تثري من تطوير وتحديث المنصات الالكترونية.