وزير الأوقاف اطلع على خطط طباعة القرآن

وطن النهار

التقى مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما د. فهد الديحاني مع وزير الشؤون وزير الاوقاف رئيس مجلس إدارة الهيئة عيسى الكندري بهدف الاطلاع على خطط و مشاريع الهيئة القائمة والمستقبلية وذلك في مكتبه بوزارة الاوقاف. وأثنى الكندري خلال اللقاء على جهود الهيئة الواضحة من خلال خطتها الاستراتيجية للسعي للوصول بالكويت إلى مكانة مرموقة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية كما اثنى على جهود الهيئة في المحافظة على المال العام وتعاونها مع الجهات الرقابية. من جانبه أوضح الديحاني أن الهيئة تعمل حالياً على طباعة مجموعة من الاصدارات الجديدة أخيراً ومنها نسخ من القرآن الكريم باللغات الحية بالاضافة إلى مشاريع حيوية تقوم بها الهيئة حالياً بالتعاون مع جهات ذات علاقة ومنها مشروع مراجعة المصاحف وتوقيع عقد لطباعة نسخ من القرآن الكريم بطريقة (برايل) للمكفوفين. وختم د.الديحاني اللقاء بتمني التوفيق للوزير الكندري لتوليه أعباء هذا المنصب مؤكداً أنه كفؤ لذلك، وسلم الديحاني الوزير الكندري نسخة من مصحف الكويت.