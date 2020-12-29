استحقاق بدلات للعاملين في «رعاية الأحداث»

وطن النهار

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، أهمية منح بعض الموظفين استحقاق بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء بحسب طبيعة مراكز عملهم ومسمياتهم، ودعت ديوان الخدمة المدنية في كتاب حصلت «النهار» على نسخة منه، الى ضرورة اعادة النظر في استحقاق هذه البدلات للموظفين العاملين في ادارة رعاية الاحداث. وقالت: أنه نظرا لعدم افادة ديوان الخدمة المدنية للعديد من المسميات الوظيفية ممن يتعرضون للخطر والعدوى والضوضاء والتلوث، الامر الذي حدا بالعرض عليكم مرة أخرى وبرفقة كتاب ادارة رعاية الاحداث وما تضمنه، للتفضل بالعلم والاطلاع واعادة النظر في منح هؤلاء الموظفين لهذه البدلات.

