المعجل: «البيض» يعرقل سكن 30 ألف مواطن!

وطن النهار

أكد رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي فهيد المويزري ان اللجنة اجتمعت مع الجهات المعنية لمناقشة التحديات والعوائق التي تواجه تنفيذ مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله لافتا أن النقاش كان من أجل تقصي الحقائق حول هذا المشروع ومدى تقارب وجهات النظر بين اللجنة والجهات المعنية في المشروع الحيوي الذي تم تعطيله لوجود عوائق.

واوضح المويزري ان اللجنة والجهات المعنية اتفقت ان يكون هناك اجتماع أخر من أجل اعداد ورفع تقرير للمجلس البلدي عن معوقات مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله وامكانية ازالتها.

وأشاد بتعاون الجهات المعنية وحرصها على متابعة هذا الملف خاصة انها ستقوم بتوضيح عدد المراسلات التي كانت بين الجهات المعنية من أجل اتضاح الصورة لتكون على طاولة اجتماع اللجنة في الاجتماع القادم.

من جانبه قال العضو حمد المدلج انه تم استدعاء جميع الجهات المرتبطة بجنوب سعد العبدالله حيث تبين ان هيئة الزراعة لديها اشكالية كبيرة بقرار وزارة المالية، كونها لاتملك اي عقد مبرم مع مزارع الدواجن المتواجدة في موقع جنوب سعد. العبدالله.

وأضاف أن ممثلي وزارة الكهرباء والماء ذكروا بانه تم ايصال التيار الكهربائي بالكامل في الموقع البديل للمعوقات في الشقايا، موضحاً انه تم تعويض مزارع الدواجن 7 ملايين دينار وبصدد اعطائهم 6 ملايين اضافية لعملية النقل وذلك حسب ماذكرته وزارة المالية

وقال إن مزارع الدواجن تمارس التجارة بأملاك الدولة دون اعطاء اي رسوم بشأنها، موضحاً ان المؤسسة العامة للرعايا السكنية لاتقوم بدورها بالرغم من استلامها للموقع بشكل رسمي لاكثر من سنة مبيناً أن هناك 30 الف اسرة ليست من ضمن خطة الحكومة ولا يوجد جدية بالتعامل مع هذه المشكلة.

ولفت المدلج أنه بصدد اعداد تقرير كامل تمهيداً لعرضه على المجلس البلدي واحالة أي مقصر للجهات الرقابية ابتداء بنزاهة وانتهاء بالنيابة العامة فمن غير المقبول لاي جهة حكومية التخاذل بالقضية الاسكانية.

البيض وحديد السكراب

من جهته خاطب العضو عبدالعزيز المعجل رئيس الوزراء بأن جنوب سعد العبدالله هي القضية الاولى للمجلس البلدي وللمواطنين الشباب الباحثين عن السكن، وقال: ان مصير سكن 30 ألف مواطن بات معطل بسبب «البيض وحديد سكراب»، مطالباً بالنظر الى هذه المشكلة الضخمة بسبب تقاعس الجهات الحكومية لأنها ستعود بالنهاية على مسألة الثقة بين المواطن والحكومة، وزاد أن أعضاء البلدي يضعون أيديهم بأيدي الحكومة لانهاء هذه المعضلة ورؤية النور للمشروع.

بدوره قال العضو محمد الرقيب أنه تبين من خلال الاجتماع أن الجهات تتقاذف مسؤولية ازالة المعوقات، محملاً المسؤولية الكبرى على السلطة التنفيذية لارشاد الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشروع سعد العبدالله، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن تأخير المشروع.

وذكر العضو حمود العنزي أن هناك تعاوناً كبيراً بين المجلس البلدي والجهات الحكومية للدفع نحو تسهيل اخلاء الشركات في موقع جنوب سعد العبدالله، قائلاً أنه تمت المطالبة بأخذ حق الدولة بالكامل طالما أن الحيازات مازالت موجود لغاية ازالتها بالكامل، مبيناً انه متفائل بما دار في الاجتماع على أمل أن يتم خلال الاشهر المقبلة البدء بالاخلاء.

