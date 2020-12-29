الفارس ناقش خطة الكهرباء لـ 20 عاماً مقبلاً

وطن النهار

عقد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د.محمد الفارس اجتماعا بحضور قياديي الوزارة الى جانب رئيس واعضاء فريق العمل الفني لمراجعة خطة الوزارة لتلبية الطلب على الكهرباء والماء، حيث تضمن الفريق مختصين في مجال الطاقة والاحصاء من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدد من الكفاءات الفنية والادارية في الوزارة.

وناقش الفارس مع اعضاء الفريق تقريرهم النهائي حول الطلب على الكهرباء والماء خلال الفترة من 2020 - 2040 والذي تم اعداده وفقا لنماذج احصائية رياضية علمية أخذت بعين الاعتبار العديد من المعطيات المؤثرة في الطلب على الكهرباء والماء واهم النتائج التي توصل اليها الفريق وتوصياته، فيما استمع الوزير الى مقترحات الفريق باستخدام احدث التقنيات في مجال توليد الطاقة وتقطير المياه وحفظهما واستخدام المنهجيات والاسس العلمية لدراسة الطلب على الماء والكهرباء.

واشاد الفارس بجهود اعضاء الفريق وعلى ما جاء في التقرير من توصيات وطلب ضرورة العمل بها لمواكبة تحديات العصر في المحافظة على ترشيد الكهرباء والماء.

