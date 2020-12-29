«بلدية مبارك الكبير» وجهت 35 تنبيهاً

وطن النهار

نفذ فرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولات ميدانية في عموم مناطق المحافظة بهدف التأكد من عدم استغلال أملاك الدولة وعدم وجود مواد انشائية. وأوضحت مدير ادارة السلامة م ميساء بوشهري أن الجولات التي تم تنفيذها اسفرت عن توجيه 35 تنبيها لوجود كميات من الأنقاض الانشائية على أن تستكمل الاجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المدة القانونية للتنبيهات، ولفت الى قيام الفريق الرقابي بالنوبة «أ» تحرير 16 تقريرا للكشف على مواقع تشوين وأعمال طرق فضلا عن اصدار تنبيه لوجود أنقاض، فيما قامت النوبة «ب» بتوجيه 10 تنبيهات لوجود أنقاض ومواد بناء وعدم وجود لوحه الى جانب عدم وجود تراخيص بالموقع، في حين أن الفريق الرقابي بالنوبةه «ج» قام بتوجيه 24 تنبيها لوجود أنقاض ومواد بناء ومكتب وسور.