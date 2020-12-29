النظر في قضية 19 متهماً بغسل 5 ملايين دينار غداً

وطن النهار

أحالت النيابة الى محكمة الجنايات ملف «شبكة بنيدر» المتهم فيها 19 من ابرزهم: وافد إيراني ومواطنون ووافدون بتهمة غسل 5 ملايين دينار وتداول المبالغ من خلال عدة اشخاص عبر عمليات لشراء السيارات والساعات الثمينة بالاضافة الى شراء عقارات وقضايا تزوير وحيازة سلاح والاتجار بالمخدرات والخمور.

ووفق مصدر قضائي فإن القضية التي تمت احالتها الى محكمة الجنايات التي حددت لها جلسة يوم غد الاربعاء جاءت بعد اكتمال الملف والتحقيقات بها.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شبكة غسل أموال، بعد مداهمتها شاليهاً في منطقة بنيدر يقطنه الرأس المدبر للشبكة المتهم الرئيسي الايراني.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ان ضبط تلك الشبكة جاء بعد تتبع تحركات أفرادها في عدة مناطق بالبلاد، مبينة أن الأجهزة داهمت 4 مواقع أخرى يستخدمها المتهم، وهي منزل، ومزرعة بالوفرة، وشقتان في العاصمة والسالمية، وقامت بتفتيشها وتحفظت على بعض ما فيها.

وأوضحت، أن نتائج التفتيش انتهت الى «العثور على سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في المزرعة، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وغيرها، فضلاً عن عدد من كراتين الخمور».

