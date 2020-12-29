الشحومي: لجنة تحقيق في أحداث جلسة الافتتاح

وطن النهار

اعلن نائب رئيس مجلس الامة احمد الشحومي عن قرار مكتب المجلس بتشكيل لجنة للتحقيق بما جرى من احداث في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي 16 من مجلس الامة برئاسته وعضوية امين السر فرز الديحاني والمراقب اسامة الشاهين ورئيس لجنة الاولويات هشام الصالح.

واوضح الشحومي في تصريح بعد اجتماع لمكتب المجلس امس ان اللجنة سيكون لها الحق بالتحقيق في جميع الشكاوى المقدمة من النواب بشأن ما دار في الجلسة الافتتاحية، وحددنا مدة اسبوعين لتلقي ملاحظات واعتراضات النواب على ما جرى في الجلسة الافتتاحية سواء لي او لامين السر الديحاني، متعهدا بمستوى عال من الشفافية والحيادية، حتى يتسنى للجنة تقديم عملها للنواب وبهدف تحقيق اكبر مجال من الوضوح ومن حق النواب ابداء الملاحظات حول الحضور وما جرى في القاعة، وفي الاجتماع المقبل للجنة سنحدد آلية عملها.

وقال: من المهم ما اثاره بعض النواب عما شوهد في الجلسة الافتتاحية حيث شهدت الكثير من الملاحظات التي سجلها النواب، ومن اجل خلق بداية جيدة لاعمال مجلس الامة واعمالا للمادة 39 من اللائحة الداخلية ناقش المكتب جملة الاعتراضات والملاحظات الواردة من النواب، وتوصل المكتب الى قرار تشكيل اللجنة. وبين الشحومي بان مكتب المجلس قرر ان تكون الجلسة المقبلة للمجلس في 5 يناير 2020 وهي جلسة عادية ولها جدول اعمال سيوزع على النواب في حينه، مضيفا: اجتماع الامس كان أول اجتماع رسمي للمكتب بعد اكتمال اعضائه حيث ناقش جملة من الموضوعات لعل اهمها ما ذكرناه في التصريح.

