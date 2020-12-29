نواب لمنح «البدون» حقوقهم المدنية

وطن النهار

قال النائب د. صالح المطيري انه بصفته عضوا في لجنة البدون ولجنة حقوق الانسان فإن في القلب غصة ونحن مساءلون عن هذه الجريمة أمام الله»، مشيراً إلى أن الجرائم تتوالى على مدار سنين بحق فئة غير محددي الجنسية خاصة الشباب الذين في عمر الزهور.

واشار المطيري في تصريح للصحافيين إلى ان حالات الشنق والانتحار تتوالى لشباب في عمر الـ 27، مستغرباً ألا تكون قضايا البدون من ضمن أولويات الدولة، وأن يحدث هذا الأمر في بلد الإنسانية وسط الصمت المريب للمجالس والحكومات المتعاقبة، بل إنهما تكونان حجر عثرة أمام حلول هذه القضية.

واضاف المطيري إن الأشخاص من هذه الفئة لا يطلبون المستحيل، بل يطالبون بحقوقهم المدنية والتعليمية والإسكانية، باعتبار أنهم أبناء هذا البلد، لافتاً إلى أن الحكومة تضع العراقيل أمامهم من خلال طلب المستندات الكثيرة لتعطل الحصول على حقوقهم المدنية وحرمانهم من الحصول على لقمة العيش، «ما هكذا تورد الإبل يا حكومة».

ونوه إنه بصفته عضواً في لجنتي حقوق الإنسان وغير محددي الجنسية، فسيتقدم باقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة، داعياً الحكومة إلى عدم عرقلة هذا الاقتراح، «وإلا فسوف نحاسبها».

وشدد على أن الكويت دولة العدالة وسوف تبقى كذلك وعلى الحكومة وكل عضو مخلص يخدم شعبه مد يد التعاون لإنصاف أبناء هذه الفئة لأنها من هذا الشعب، مستدركاً بقوله «لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها، وأنا على إيمان كامل بأنه إذا تضافرت هذه الجهود فإن حقوق البدون لن تكون فقط أولوية بل سيتم إقرارها».

وأعلن النائب مرزوق الخليفة إنه تقدم بسؤال إلى رئيس الوزراء بخصوص زيادة الوفيات والانتحار بين فئة البدون وهل شكلت لجنة لدراسة الموضوع؟ وإن كانت هناك لجنة ما النتائج التي توصلت إليها؟ مطالبا الاسراع في اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وإن لم تتعاون الحكومة aفي هذا الملف هناك مساءلة لرئيس الحكومة.

وقال الخليفة: أعزي نفسي وأعزي الكويتيين البدون بوفاة الشاب الذي انتحر وهو بعمر الزهور مستغربا أن الحكومة لم تعر الأمر أي اهتمام ومرّ الحادث مرور الكرام ولم تكلف الحكومة نفسها بتشكيل لجنة لدراسة حالات الانتحار.

وأكد أن الحكومة لا تريد معرفة المبررات رغم أن خيرات الكويت وصلت أقصى الشمال والجنوب، لدينا أشخاص ينتحرون لضيق العيش مؤكدا أن الجهاز المركزي لمعالجة البدون يضيق عليهم في حياتهم وعموما تقدمت بقانون يتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية للبدون مطالبا الحكومة التعاون من أجل اقراره بأسرع وقت لتأخذ هذه الفئة حقوقها في بلد الانسانية وإن لم تتعاون الحكومة هناك مساءلة لرئيس الوزراء.

