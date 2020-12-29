الداهوم رئيساً للجنة الزراعة.. والقطان مقرراً

وطن النهار

قال النائب بدر الداهوم ان لجنة شؤون الزراعة والامن الغذائي اجتمعت وتمت تزكية الدكتور بدر الداهوم لرئاسة اللجنة ود. علي القطان مقررا للجنة.

واضاف الداهوم ان اللجنة حددت مهامها حتى يتم توفير الامن الغذائي والاستغناء عن الاستيراد من الخارج خاصة ان جائحة كورونا كانت درساً يجب ان نتعلم منه توفير الامن الغذائي.

واشار الى تقديم اقتراحات ومشاريع قوانين لمواجهة الكوارث التي قد تحدث في المستقبل، ناهيك عن معالجة المشاكل التي يتعرض لها المزارع المنتج.

وقال ان الاخبار التي نسمعها عن انتحار البدون امر مخجل ولا يقبلها انسان فيه ذرة من الانسانية والبشرية.

واضاف ان الحكومة هي من تتحمل هذا الاثم في الدرجة الاولى لانها لاتزال تترك هذه المشكلة دون حل بالرغم من وجود حلول كثيرة قدمها الاخوة النواب.

وقال انهم ابناء الكويت وليس لهم بلد غير الكويت فاذا كان الاخوة في الجهاز المركزي لديهم مستندات لبعض الناس عليهم ان يخرجوها امام العلن لانه من غير المعقول ان يكون الكلام مرسلاً دون ادلة.

واكد ان هناك قوانين سنقدمها لمعالجة قضية البدون سواء في تعليمهم وتوظيفهم وعلاجهم فلن نسكت عن هذا الامر والا فان رئيس الحكومة هو من سيحاسب لانه المسؤول الاول عن هذه القضية فلا ينبغي ان نسكت لان السكوت يعد مشاركة بالإثم ولن نقبل بإهانتهم وذلهم.

