العرو: حق رعاية المعاق لمن يملك حكماً قضائياً نهائياً

وطن النهار

قال النائب مبارك العرو انه تقدم باقتراح بقانون في شأن ذوي الإعاقة، بإضافة فقرة ثالثة للمادة 25 من قانون 8 لسنة 2010، لافتا الى إن إضافة تلك الفقرة تعني أن من لديه حكم قضائي بات في الحضانة هو من يملك حق الرعاية، لافتاً إلى أن المشرع لم يعالج تلك المسألة في حالة تعدد الطلبات لرعاية ذوي الاعاقة. واشار العرو في تصريح للصحافيين الى أن هذا التعديل سوف يحول إلى اللجنة المختصة، مشيراً إلى أن عجلة المجلس بدأت بالدوران بعد تشكيل اللجان البرلمانية وقيام النواب بتقديم الاقتراحات بقوانين وتوجيه الاسئلة البرلمانية الى الوزراء المعنيين.

وفي سياق آخر، اوضح العرو إن اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وجدول اعمالها تضمن اقتراحا خاصا بشأن الوظائف العامة تمت احالته إلى اللجنة المختصة مشفوعاً بملاحظات النواب مبينا أن اولويات «التشريعية» تم إرسالها إلى الحكومة لاستطلاع رأيها، لافتاً إلى أن الرد الحكومي سيصل إلى اللجنة خلال أسبوعين.

