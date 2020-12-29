الديحاني لمنح ربات البيوت 600 دينار مساعدة شهرية

وطن النهار

دعا النائب فرز الديحاني الى «زيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة لتصل الى 300 دينار شهريا بدلا من 200 دينار شهريا». جاء ذلك في اقتراح برغبة استهله بقوله: لا يخفى على الجميع الغلاء الفاحش بالاسعار سواء في السلع او المنتجات او في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في البلاد، فاليوم نعيش في ازمة غياب الرقابة الفعلية من قبل وزارات الدولة كافة في محاربة جشع بعض التجار من الذين فضلوا تضخيم ارصدتهم المالية متناسين الدور الواجب عليهم فعله تجاه ابناء جلدتهم. واضاف: وبطبيعة الحال فإن المكافأة الاجتماعية للطلبة الدارسين في الكويت سواء الجامعات او المعاهد بواقع 200 دينار باتت لا تغني ولا تسمن من جوع في ظل ارتفاع التكاليف الدراسية للخدمات الطلابية او المستلزمات الدراسية من اجهزة وكتب وبحوث وغلاء شامل للمعيشة وما الى ذلك. وختم بقوله «لذا فأنني اتقدم بالاقتراح برغبة المذكور لعرضه على مجلس الأمة». وفي سياق اخر، قدم الديحاني اقتراحا بقانون الى مجلس الامة في شأن المساعدة المالية لربات البيوت نص الاقتراح على ان «تستحق ربة البيت البالغة 40 عاما مساعدة ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها، ويشترط لاستحقاق المساعدة المقررة بموجب القانون ألا تكون مسجلة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وعدم وجود مصدر دخل ثابت لها اضافة الى ضرورة استمرار رابطة الزوجية. وحدد الاقتراح ان يصرف لربة البيت المخصص لها مكافأة 600 دينار شهريا.

