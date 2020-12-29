ساعة برلمانية لمناقشة تفاصيل حملة التطعيم

وطن النهار

طالب 5 نواب بتخصيص ساعة من الجلسة البرلمانية المقبلة لمناقشة تفاصيل حملة التطعيم ضد كورونا. وقالوا في طلبهم: شكّل انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الكويت بلقاح فايرز وبيونتيك منذ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2020 أملا لدى المواطنين بقرب انتهاء هذا الوباء وتداعياته المؤلمة، وبينما طمأن رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد إلى ان اللقاح آمن ومعتمد من الجهات الدولية المختصة، غير أن هذا التفاؤل يصطدم ببعض المحاذير والقلق من وجود آثار سلبية لهذا اللقاح على المدى المتوسط والبعيد، خصوصا في ظل تضارب التصريحات بين الاختصاصيين وذوي الشأن على مستوى العالم عن مدى خطورة هذه الآثار. واضافوا: رغبة في الوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بحملة التطعيم، والشرائح المستفيدة، وتوقيت الانتهاء من هذه الحملة، ومدى ارتباط ذلك بالانتقال إلى المرحلة الخامسة من العودة إلى الحياة الطبيعية، ومن أجل تبديد مخاوف المواطنين من هذا اللقاح، والوقوف على مدى استعداد الحكومة ووزارة الصحة على وجه الخصوص، فإننا نتقدم بطلب طرح هذا الموضوع للنقاش خلال ساعة واحدة في الجلسة العادية المقبلة لمجلس الأمة، وذلك طبقا للمادة 112 من الدستور، والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. يذكر ان مقدمي الطلب هم النواب: د. عبد الله الطريجي، فرز الديحاني، خالد العنزي، د. أحمد العازمي، ناصر الدوسري.

