المويزري: التعدي على المال العام شوّه صورة الكويت

وطن النهار

في سؤال وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء قال النائب شعيب المويزري ان انتشار الفساد والتعدي على المال العام المتعاظم شوه سمعة الكويت وأدى إلى وضع اسم الكويت في ذيل قوائم معظم المؤشرات العالمية ما عدا احتلالها مركزاً متقدماً في قائمة أكثر الدول انتشاراً للفساد وأثر ذلك اثراً سيئاً وبالغاً على الدولة والشعب الكويتي وعلى ثرواتها. واستفسر: ما الإجراءات التي قمتم بها للحفاظ على ثروات الدولة وسمعتها وضمان تحقيق الرخاء للشعب الكويتي كونكم تتولون رئاسة مجلس الوزراء المسؤول عن رسم السياسات العامة للحكومة والمشرف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة، كما ورد في نصوص المادة (123) والمادة (127) من الدستور؟