الخنفور لإعادة فتح تقاطع شارع الأردن مع طريق الغزالي

وطن النهار

أعلن النائب سعد الخنفور عن تقديمه اقتراحا برغبة بإعادة فتح تقاطع شارع الأردن مع طريق الغزالي بالقرب من منطقتي الرحاب والرابية، واستحداث مدخل ومخرج لشارع الأردن بالتقاطع مع شارع محمد بن القاسم. وقال الخنفور في نص الاقتراح «تعاني منطقتا الرحاب والرابية والمناطق المجاورة لهما من ازدحام وكثافة مرورية عالية نظرا لمجاورة هذه المناطق لأغلب قطع منطقة الفروانية المكتظة بالوافدين. وعلى الرغم من ذلك الازدحام الملحوظ فإن شارع الأردن وهو أحد أهم الشوارع الممتد بطول هذه المناطق يفتقد لمخرج ومدخل على طريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم، الأمر الذي زاد الازدحام تعقيدا وفاقم المشاكل المرورية بهذه المناطق. وعليه اقترح إعادة فتح التقاطع الذي تم إغلاقه لشارع الأردن متقاطعا مع طريق الغزالي بالتوازي مع منطقة الرحاب والرابية. واستحداث مدخل ومخرج لشارع الأردن بالتقاطع مع شارع محمد بن القاسم».