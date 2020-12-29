نتائج فحص سلبية للدفعة الأولى من العمالة المنزلية المحجورة

وطن النهار

غادرت أمس أول مجموعة من العمالة المنزلية «الحجر المؤسسي» بعد اجراء فحوصات لهم كانت «سلبية».

وكانت الكويت استقبلت دفعة من العمالة المنزلية قبل اغلاق المطار والمنافذ واودعاها «الحجر المؤسسي» قبل السماح لها بالذهاب الى منازل كفلائهم وذلك تنفيذا لطة اعتمدها مجلس الوزراء بعودة العمالة المنزلية من الخارج بعد وقف استمر 8 أشهر.

واشترطت خطة عودة العمالة المنزلية وضع العائدين في الحجر الإلزامي لمدة أسبوعين، بعد ان تم توفير 58 بناية سكنية تتضمن جميع الخدمات العامة بشأن الحجر الصحي وفيها سكن خاص للسيدات وآخر خاص للرجال.

