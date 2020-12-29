إيقاف إذن العمل لمن بلغ الستين.. الأسبوع المقبل

وطن النهار

فيما اكدت هيئة القوى العاملة، حظر اصدار اذن العمل لمن بلغ عمر الستين عاما فما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة وما دونها بدءا من 1 يناير المقبل، اوقفت نظام خدمة اسهل تمهيدا لاطلاق انظمة الهيئة بحلتها الجديدة مطلع العام 2021 المقبل.

وأشارت الى ان العمل سيتوقف بالنظام الآلي وعملية الاستقبال في ادارات العمل وتقدير الاحتياج والعقود الحكومية والتفتيش وعلاقات العمل والعمالة المنزلية ومعاملات اشعارات التسجيل للعمالة الوطنية ايقافا شاملا من تاريخ 1 يناير المقبل لمدة اسبوع، انها كانت قد دعت اصحاب الاعمال لمراجعة ادارات العمل لمن لديه اجراءات التجديد او التحويل او الالغاء النهائي للسفر.

من جانب آخر، اعلنت الهيئة، فتح باب التسجيل للبرامج التدريبية الخاصة بشهادات الزمالة المهنية الاميركية، بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، مشيرة الى ان البرامج تشمل مدير محاسب مالي دولي معتمد (CIFM) ومدير ادارة مخاطر معتمد (CERM).

وأشارت الهيئة، الى ان البرنامج التدريبي لشهادة محاسب مالي دولي ستعقد خلال الفترة من 17 الى 21 يناير 2021 المقبل عن طريق الاون لاين ليكون آخر موعد لتقديم الطلبات في العاشر من يناير القادم، مبينة ان كلفة البرنامج 300 دينار بالاضافة الى رسوم الاختبارات 400 دولار اميركي.

وأفادت بان البرنامج التدريبي الخاص بشهادة مدير ادارة المخاطر سيعقد خلال الفترة من 31 يناير وحتى 4 فبراير 2021 عن طريق الاون لاين، مبينة ان آخر يوم لتقديم الطلبات سيكون في 24 يناير المقبل، لافتة الى ان كلفة هذا البرنامج 300 دينار بالاضافة الى 500 دولار اميركي رسوم الاختبار، موضحة انها ستتكفل بالمساهمة حسب العمر الوظيفي للمتدرب في الجهة.

وأشار الى الاستمرار في استقبال المفوضين بالتوقيع للقيام باجراءات التوقيع الالكتروني بالنظام الآلي للهيئة طوال فترة اغلاق الانظمة بالهيئة خلال الفترة المقبلة، موضحة ان ذلك يأتي خلال ادارات العمل الموجودة بكل المحافظات دون التقيد بموقع الملف المسجل لدى الهيئة، وذلك تواكبا مع انطلاق النظام الآلي المطور للهيئة المزمع اطلاقه في يناير 2021، مثمنة دور اصحاب العمل ومسارعتهم بتوجيه المفوضين بالتوقيع نحو اتخاذ الاجراءات المطلوبة.

