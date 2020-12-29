22 مدرسة فتحت أبوابها لذوي الإعاقة باشتراطات صحية

وطن النهار

أعلن نائب المدير العام لقطاع التأهيل والتعليم في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة انور الانصاري، استئناف المدارس والمراكز التأهيلية لاستقبال طلبة فئة ذوي الاعاقة، مؤكدا اعادة فتح 22 مدرسة معتمدة من الهيئة لاستقبال 50% من الطلبة من جميع المراحل الدراسية وكل الاعاقات والفئات العمرية لسنوات الدراسة، مشيرا الى ان عدد الطلاب في الفصل الواحد لا يزيد على 4 ابناء، غير ان خدمة التوصيل ستترك لأولياء الامور ليتولون موضوع ايصال ابنائهم من والى المدرسة، اي لا عودة للباصات الخاصة بنقل الطلبة في الوقت الحالي.

وأكد الانصاري في تصريح للصحافيين، ان المجلس الاعلى لشؤون ذوي الاعاقة اتخذ قرارا في اعادة فتح المؤسسات التعليمية لذوي الاعاقة وفق الاشتراطات الصحية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وذلك بعد الجولات المكوكية لفرق التفتيش على تلك المؤسسات للتأكد من سلامة تطبيق الاشتراطات الصحية حرصا على سلامة ابنائنا الطلبة. ولفت الى الآثار السلبية والجوانب النفسية التي انعكست على الابناء من ذوي الاعاقة بسبب ايقاف التعليم والتأهيل الذي جاء وفق قرارات الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا،، الأمر الذي دفع الهيئة للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لاعادة فتح المراكز التعليمية والتأهيلية الخاصة في هذه الفئة.

وأشار الى ان الهيئة ممثلة باللجنة الثلاثية المشكلة من كل من الهيئة ووزارتي التربية والصحة تعمل بشكل مستمر لمتابعة التزام المدارس والمؤسسات التأهيلية بالاشتراطات الصحية في المدارس التي تستقبل الابناء من فئة ذوي الاعاقة، مؤكدا ان الهيئة ستستمر مع الجهات المعنية في عملها بالمتابعة على تلك المراكز التعليمية للتأكد من مدى التزامها بالتدابير الاحترازية. ونوه الانصاري، الى ان جميع المدارس ملتزمة في توفير المعقمات واجهزة قياس الحرارة والتي تتم طيلة فترة الدوام وليس فقط اثناء دخول الابناء الى المدرسة، بالاضافة الى تجهيز غرفة عزل لاي حالة طارئة تظهر الى جانب تواجد الممرضات داخل المدارس.

