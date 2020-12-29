«الدماك»: زيادة الدعم الزراعي ضرورة

وطن النهار

أعلن رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي عبدالله الدماك، عزمه للتقدم بجملة من المطالبات للجنة الزراعية والأمن الغذائي بمجلس الأمة لاقرارها بأسرع وقت، مشيرا الى انها تتضمن زيادة الدعم النباتي وتخفيض سعر الكيلو وات من الكهرباء للمزارعين ليعود الى سابق عهده فلسين بدلا من 5 فلوس للكيلو وات الواحد.

جاء حديث الدماك في اللقاء المفتوح الذي عقده مجلس الادارة للمزارعين الفائزين بقرعة بسطات شبرة الرقة وعددهم 155 مزارعا، حيث تم توزيع العقود بحضور عدد كبير من المزارعين وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد، في حين شدد الدماك، ان مجلس ادارة الاتحاد يسعى لتخفيض سعر كروت تعبئة المياه العذبة لسابق عهدها 91.500 دينار بدل من السعر الحالي 151.500 دينار وارجاع قيمة اصدار اذونات العمل الى 10 دنانير بدلا من القيمة الحالية وهي 60 دينارا والذي يثقل كاهل المزارعين.

وأوضح الدماك ان مجلس الادارة يسعى لتعديل قانون المحفظة الزراعية ومد اجل السداد لسنوات اكثر مما هو معمول به الآن وتخفيض الرسوم الادارية والمطالبة باعفاء المستلزمات الزراعية من الجمارك المفروضة في الوقت الحالي.

وقال: اننا «نسعى من خلال شبرة الرقة وبعد بدء العمل بها الى ايجاد اسعار مناسبة للمزارع والمستهلك على حد سواء الى جانب شبرة العارضية التي ابوابها مفتوحة لتنزيل المنتج النباتي المحلي لتبقى مساندة لشبرة وبسطات شبرة الرقة التي ستعمل بشكل مباشر في وصول المنتج الزراعي المحلي من المزارع الى المستهلك بدون تدخل اي وسيط، مؤكدا ان الامر احد اهداف اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الذين يسعون اليها? منذ استلامهم زمام الأمور.

وأضاف ان الاتحاد سيسعى قدر الامكان للتسويق الاعلامي لشبرة الرقة والافتتاح سيكون في العاشر من يناير المقبل وأي بسطة لايوجد فيها انتاج المزرعة التابعة للمزارع التي حصل عليها بالقرعة سيتم سحب البسطة مباشرة والتصرف بها من قبل الاتحاد فلدينا 20 مزارعاً ينتظرون بالاحتياط.

واشار الى ان مجلس ادارة الاتحاد متواصلون مع اعضاء لجنة شؤون الزراعة والأمن الغذائي في مجلس الأمة لايصال صوت المزارع والعمل على اقرار جميع مطالب المزارعين من خلال اقرارها بقوانين تحت قبة عبدالله السالم لما يعود بالنفع للقطاع الزراعي وبذلك تكون مدة العقد للبسطات سنة ميلادية بعدما تم التصويت على مدة العقد ثلاثة اشهر وستة اشهر وسنة وحصل الاختيار الأخير سنة واحدة على موافقة اجماع المزارعين من الحضور.

